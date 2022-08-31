Вигідно для бюджету: росіяни посилюють оборону Криму за рахунок строковиків, — ГУР

На думку військової розвідки, залучення строковиків дозволить бюджету РФ заощадити на виплатах загиблим, оскільки участь солдатів строкової служби в бойових діях у Росії заперечують.

Російське керівництво намагаються вирішити кадровий голод в армії, наказавши військкоматам розпочати масовий призов на військову службу навіть у Москві та Санкт-Петербурзі, чого раніше не спостерігалося. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

Столичними жителями, які призвані під час прихованої мобілізації, мають намір комплектувати військові частини, дислоковані в Криму. Крім того, за даними ГУР, командувач Південного військового округу РФ Олександр Дворніков розпорядився додатково направити в Крим 1200 військовослужбовців строкової служби для посилення оборони Кримського півострова.

"Оскільки на території тимчасового окупованого Криму бойові дії поки що не проводяться, цим військовослужбовцям не пропонують підписувати контракт, що може свідчити про економію коштів і небажання виплачувати всі визначені законодавством РФ надбавки, — наголосили у військовій розвідці. — 1200 військовослужбовців термінової служби служитимуть і під ударами українських військ, і від рук партизанів за зарплату терміновика, а це близько 5 тис. рублів — близько $82".

При цьому в ГУР зазначили, що російському бюджету вдасться заощадити й за рахунок невиплати компенсацій за загибелі військовослужбовців, оскільки участь строковиків у бойових діях РФ заперечує.

Нагадаємо, 30 серпня президент України Володимир Зеленський порекомендував кримчанам не підходити до російських військових об'єктів. Він також попросив їх повідомляти спеціальним службам будь-яку інформацію про окупантів, оскільки це допоможе швидше звільнити Крим.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна вже розробляє евакуаційні маршрути для кримчан на час активної фази деокупації. Він також порадив мирним жителям перевірити укриття.

Як повідомлялося, на території окупованого півострова протягом серпня не вщухають вибухи. Громадська організація "Кримськотатарський ресурсний центр" підрахувала, що з 9 по 24 серпня в Криму сталося щонайменше 27 вибухів на низці об'єктів, у тому числі аеродромах і складах із боєприпасами.