Из-за провала скрытой мобилизации РФ увеличивает количество наемников из ЧВК, — ГУР

По информации разведки, наемник работают только на определенных направлениях как штурмовые отряды, которые действуют в первой линии наступательных войск.

В России есть проблемы с проведением скрытой мобилизация. В частности, она терпит неудачу в центральных и юго-восточных регионах России. Об этом заявляют в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Сообщается, что россияне все чаще отказываются идти на войну в Украине. Таким образом в Министерстве обороны РФ решили увеличить количество наемников из частных военных компаний. В первую очередь Кремль задействует наемников из ЧВК "Вагнер" и "Лига".

По информации разведки, сейчас на оккупированных территориях Украины находятся 4500-5000 боевиков из ЧВК. Они работают только на определенных направлениях как штурмовые отряды, которые действуют в первой линии наступательных войск.

Напомним, 28 августа в ГУР сообщали, что Россия планирует мобилизировать еще 90 тысяч людей. Мобилизация будет проходить с помощью создания так называемых добровольческих батальонов. Цель РФ — восполнить потери, нарастить свои усилия и увеличить численность именно той группировки, которая может быть применена на фронте в Украине.

25 августа Владимир Путин подписал указ о расширении численности ВС РФ. Личный состав российской армии вырастет на 137 тысяч военных и будет составлять 1 150 628 человек. Штатное количество армии России увеличится до более 2 млн.

Аналитики из Института изучения войны считают, что всеобщей мобилизации в России не будет. В ISW отмечают, что Владимир Путин пытается избежать этого, об этом говорит его указ об увеличении численности армии.