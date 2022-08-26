Мобилизации в России не будет: американские аналитики рассказали о главных проблемах Путина

В ISW заявили, что российская армия понесла значительные потери в Украине, которые ей будет очень тяжело восполнить. Командование не сможет выполнить указ Владимира Путина об увеличении численности войск.

Президент РФ Владимир Путин пытается избежать всеобщей мобилизации в России. Об этом говорит его указ об увеличении численности Вооруженных сил РФ, сказано в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Военные РФ, как сказано в отчете, собираются возместить свои потери от вторжения в Украину. Им необходимо собрать силы, чтобы продолжать свою. Так называемую "спецоперацию".

Американские аналитики пишут, что командованию войск РФ скорее всего не удастся создать достаточную группировку, чтобы достичь числа в 1 млн 500 тысяч солдат, хотя Путин и приказал сделать это.

В отчете сказано, что российские войска еще раньше не смогли достичь поставленных целей по количеству солдат.

"Например, в 2022 году до полномасштабного вторжения в рядах ВС насчитывалось около 850 тысяч военнослужащих, что значительно меньше номинальной конечной численности в более 1 млн человек", — сказано в отчете.

Также там говорится, что Российская Федерация столкнется с большими проблемами, привлекая новы солдат в армию. Дело в том, что Путин решил ввести в бой в Украину учебные подразделения, которые также понесли серьезные потери.

Есть надежда на призыв?

С другой стороны, как пишут аналитики, у РФ может появиться возможность привлечь в армию 130 тысяч человек во время осеннего призыва. Кроме того, если "референдумы" на оккупированных территориях все-таки будут проведены, то Путин может захотеть включить силы так называемых "ЛДНР" в состав ВС РФ. Однако даже в таком случае увеличение боевой мощи будет незначительным.

Ранее Фокус писал, что Путин подписал указ о расширении численности ВС РФ. Личный состав российской армии будет увеличен на 137 тысяч военнослужащих, а распоряжение должно вступить в силу с 1 января 2023 года.

Также напомним, что эксперт спрогнозировал, на какие страны Путин нападет после Украины. По мнению Тины Хидашели, первой женщины, ставшей министром обороны в Грузии, поражение Путина предрешено. Он может проиграть уже сегодня в Украине, если Запад предложит более активную и основательную поддержку.

Еще сообщалось, что эксперты рассказали, почему санкции до сих пор не добили экономику России. Журналисты пишут, что жизнь многих россиян не изменилась. Несмотря на рост цен, они поддерживают действия президента РФ Владимира Путина.