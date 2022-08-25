Эксперт спрогнозировал, на какие страны Путин нападет после Украины

По мнению Тины Хидашели, первой женщины, ставшей министром обороны в Грузии, поражение Путина предрешено. Он может проиграть уже сегодня в Украине, если Запад предложит более активную и основательную поддержку.

Грузинский политик Тина Хидашели заявила, что ее родина может стать следующей страной, которую путинский войска могут попытаться захватить. В своей статье для НКО Friedrich Naumann Foundation Хидашели отметила, что так называемая российская миссия не остановится на Украине. Об этом сообщает The Mirror.

"Жадный до власти Путин не остановится, в том случае если сможет добиться победы в Украине, а Грузия и Молдова слишком маленькие страны для его амбиций, которые распространяются, как видно из его декабрьского ультиматума, вплоть до восточноевропейских стран-участниц НАТО", — пояснила эксперт.

Вместе с тем, по мнению Хидашели, которая стала первой женщиной, занявшей пост министра обороны Грузии, поражение Владимира Путина предрешено. Он либо проиграет сегодня в Украине, если Запад предложит Украине более активную и основательную поддержку, либо завтра — уже на территории НАТО.

"Где и какой ценой обойдется ему это поражение, зависит от НАТО и союзников Украины и Грузии", — пояснила она.

В 2021 году российский президент опубликовал публицистическую статью "Об историческом единстве русских и украинцев". У Грузии также есть культурные связи с Россией и бывшими странами СССР, поэтому некоторые опасаются, что Путин будет использовать те же оправдания применительно к стране, в которую вторгся в 2008 году.

Напомним, что, по данным британской разведки, российская армия разместила военную технику вплотную к энергоблокам ЗАЭС. Грузовики и БМП находятся в 60 метрах от 5 энергоблока.

Ранее Фокус сообщал, что военный эксперт назвал, пожалуй, главное унижение российской армии в Украине. Сформированная в Беларуси многочисленная колонна войск для захвата Киева не понимала, как нужно действовать. Российское командование не могло заставить свои солдать сделать хоть что-нибудь.