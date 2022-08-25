Експерт спрогнозував, на які країни Путін нападе після України

На думку Тіни Хідашелі, першої жінки, яка стала міністром оборони в Грузії, поразка Путіна вирішена наперед. Він може програти вже сьогодні в Україні, якщо Захід запропонує більш активну та ґрунтовну підтримку.

Грузинська політикиня Тіна Хідашелі заявила, що її батьківщина може стати наступною країною, яку путінські війська можуть спробувати захопити. У своїй статті для НКО Friedrich Naumann Foundation Хідашелі наголосила, що так звана російська місія не зупиниться в Україні. Про це повідомляє The Mirror.

"Жадібний до влади Путін не зупиниться, у разі якщо зможе здобути перемогу в Україні, а Грузія і Молдова надто маленькі країни для його амбіцій, що поширюються, як видно з його грудневого ультиматуму, аж до східноєвропейських країн-учасниць НАТО", — пояснила експертка.

Водночас, на думку Хідашелі, яка стала першою жінкою, котра обійняла посаду міністра оборони Грузії, поразка Володимира Путіна вирішена наперед. Він або програє сьогодні в Україні, якщо Захід запропонує Україні більш активну та ґрунтовну підтримку, або завтра — вже на території НАТО.

"Де і якою ціною обійдеться йому ця поразка, залежить від НАТО та союзників України та Грузії", — пояснила вона.

У 2021 році російський президент опублікував публіцистичну статтю "Про історичну єдність росіян та українців". Грузія також має культурні зв'язки з Росією і колишніми країнами СРСР, тому деякі побоюються, що Путін використовуватиме ті ж виправдання стосовно країни, в яку вторгся в 2008 році.

Нагадаємо, що, за даними британської розвідки, російська армія розмістила військову техніку впритул до енергоблоків ЗАЕС. Вантажівки та БМП знаходяться за 60 метрів від 5 енергоблока.

Раніше Фокус повідомляв, що військовий експерт назвав, мабуть, головне приниження російської армії в Україні. Сформована в Білорусі численна колона військ для захоплення Києва не розуміла, як треба діяти. Російське командування не могло змусити своїх солдат зробити хоч що-небудь.