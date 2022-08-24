Эксперты рассказали, почему санкции до сих пор не добили экономику России

Журналисты пишут, что жизнь многих россиян не изменилась. Несмотря на рост цен, они поддерживают действия президента РФ Владимира Путина.

Экономика РФ избежала краха, который многие эксперты предрекали ей после 24 февраля из-за санкций, благодаря повышению цен на нефть. Таким образом влияние санкций удалось смягчить, хотя их все равно ощутили в РФ. Об этом пишет издание Reuters.

В статье сказано, что предполагалось, что российская экономика сократится на более чем 12 процентов в 2022 году. Этот показатель превысил бы падение производства после развала Советского Союза, которое наблюдалось во время финансового кризиса в 1998 году. Однако сейчас ожидается, что экономика РФ упадет только на 4,2 процента.

Журналисты пишут, что мировые цены на энергоносители дали возможность Москве сократить уровень бедности и неравенства, несмотря на введенные Западом санкции и растущий уровень инфляции. Эту ситуацию уже успели сравнить с пандемией коронавируса, когда власти увеличивали выплаты самым уязвимым слоям населения.

Сообщается, что разница в стоимости экспорта и импорта, увечилась более чем в три раза, если сравнивать с аналогичным периодом 2021 года. Речь идет о рекордном показателе в 166,6 миллиарда долларов. Это стало возможным из-за того, что резко выросли доходы, а вот импорт сократился из-за наложенных санкций.

В России борются с инфляцией

В материале также говорится, что уровень инфляции в России взлетел до 20-летнего максимума на 17,8 процента в апреле. Однако к концу года ее уровень составит 13,4 процента. Однако панические покупки россиян удалось остановить при помощи жесткого контроля за капиталом. Это позволило укрепить рубль на 25 процентов и немного обуздать инфляцию.

Также сообщается, что потребительские цены в РФ в этом году выросли на 10,7 процента по сравнению с ростом на 4,7 процента за тот же период 2021 года.

Журналисты пишут, что для большого количества россиян ничего не изменилось. Более того, цены на энергоносители останутся высокими, а потому российская казна продолжит пополняться деньгами.

Стало известно, как Украина собирается восстанавливать Крым. Новый проект подразумевает восстановление дорог, электрификацию и модернизацию железнодорожной системы. Кроме того, планируется возвращение на полуостров международных авиалиний. Крым должен стать привлекательным для туристов из материковой части Украины, а также стран-партнеров.

Также Фокус писал, зачем Украина продает электроэнергию в Европу. НЭК "Укрэнерго" получила 1,92 миллиарда гривен на продажах электроэнергии в Румынию и Словакию в период с 30 июня по 21 августа. По данным "Укрэнерго", средневзвешенная цена доступа к межгосударственным линиям электропередач в сторону Евросоюза ЕС с 15 по 21 августа стала больше почти в 1,5 раза, чем неделей ранее, составив 11,3 тыс. грн/МВт-ч.