Експерти розповіли, чому санкції досі не добили економіку Росії

Журналісти пишуть, що життя багатьох росіян не змінилося. Незважаючи на зростання цін, вони підтримують дії президента РФ Володимира Путіна.

Економіка РФ уникла краху, який багато експертів пророкували їй після 24 лютого через санкції, завдяки підвищенню цін на нафту. Таким чином, вплив санкцій вдалося пом'якшити, хоча їх все одно відчули у РФ. Про це пише видання Reuters.

У статті сказано, що передбачалося, що російська економіка скоротиться більш ніж на 12 відсотків у 2022 році. Цей показник перевищив би падіння виробництва після розвалу Радянського Союзу, яке спостерігалося під час фінансової кризи 1998 року. Однак зараз очікується, що економіка РФ впаде лише на 4,2 відсотка.

Журналісти пишуть, що світові ціни на енергоносії дали можливість Москві скоротити рівень бідності та нерівності, попри введені Заходом санкції та рівень інфляції, що зростає. Цю ситуацію вже встигли порівняти з пандемією коронавірусу, коли влада збільшувала виплати найуразливішим верствам населення.

Повідомляється, що різниця у вартості експорту та імпорту зменшилася більш ніж утричі, якщо порівнювати з аналогічним періодом 2021 року. Йдеться про рекордний показник у 166,6 мільярда доларів. Це стало можливим через те, що різко зросли прибутки, а от імпорт скоротився через накладені санкції.

У Росії борються з інфляцією

У матеріалі також йдеться, що рівень інфляції в Росії злетів до 20-річного максимуму на 17,8 відсотка у квітні. Проте до кінця року її рівень становитиме 13,4 відсотка. Однак панічні покупки росіян вдалося зупинити за допомогою жорсткого контролю над капіталом. Це дозволило зміцнити рубль на 25 відсотків і трохи приборкати інфляцію.

Також повідомляється, що споживчі ціни у РФ цього року зросли на 10,7 відсотка, порівняно зі зростанням на 4,7 відсотка за той же період 2021 року.

Журналісти пишуть, що для великої кількості росіян нічого не змінилося. До того ж ціни на енергоносії залишаться високими, а тому російська скарбниця продовжуватиме поповнюватися грошима.

Стало відомо, як Україна збирається відновлювати Крим. Новий проєкт передбачає відновлення доріг, електрифікацію та модернізацію залізничної системи. Окрім того, планується повернення на півострів міжнародних авіаліній. Крим має стати привабливим для туристів із материкової частини України, а також країн-партнерів.

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