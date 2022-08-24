Найбільший концертний майданчик: як Україна збирається відновлювати Крим (фото)

За словами глави мінінфраструктури України, одним із головних завдань є ліквідація залишків незаконно побудованого Росією Кримського мосту.

Міністерство інфраструктури України представило план відновлення окупованого Росією півострова Крим після звільнення. План включає не тільки відновлення, а й розвиток в регіоні сфери туризму, про що написав глава мінінфраструктури Олександр Кубраков у себе в Facebook.

"Наша мета – зробити Крим, як і всю Україну, частиною відкритого європейського транспортного простору. Спільно із командою Представництва Президента України в АР Крим та Київською Школою Економіки Міністерство інфраструктури розробило стратегію відновлення Криму після деокупації", — написав він.

Проєкт передбачає відновлення доріг, електрифікацію та модернізацію залізничної системи. Окрім того, планується повернення на півострів міжнародних авіаліній. Крим має стати привабливим для туристів із материкової частини України, а також країн-партнерів.

"Необхідно максимально використовувати географічне положення Криму на стику Заходу та Сходу, Півночі та Півдня. Перетворити його на східноєвропейський логістичний авіахаб, який конкуруватиме на туристичному ринку з аеропортами Туреччини, Грузії та Польщі", — написав Кубраков.

У рамках проєкту також планується відновлення портів Криму, повернення туди масштабних вантажних потоків. Одним із головних завдань Кубраков назвав демонтаж залишків незаконно зведеного Росією Кримського мосту.

"Це дозволить повністю розблокувати порти Азовського моря та продемонструвати світові, що означає верховенство міжнародного права", — заявив Кубраков.

За словами міністра, Україна планує трансформувати Крим у курортну зону, де надаватимуть послуги туристам цілий рік. Замість одного пляжного відпочинку на півострові відновлюватимуть фестивалі та культурні події, у тому числі й ті, що пов'язані з корінними народами Криму. Планується будівництво найбільшого на півдні України концертного майданчика.

"Крим був, є і буде Південною брамою України. Зоною комфортного відпочинку для всіх гостей, які поважають суверенітет і поділяють сучасні демократичні цінності", — написав міністр.

[ + – ] Проект відновлення Криму [ + – ] Проект відновлення Криму [ + – ] Проект відновлення Криму [ + – ] Проект відновлення Криму

Також нагадаємо, що названі підсумки Кримської платформи 2022 року. Так, 60 делегацій пообіцяли Україні підтримку до перемоги. Усі спікери саміту заявляли, що Росія має піти з Криму та інших захоплених українських територій, дехто запропонував підвищити для РФ "ціну за вторгнення".

Крім того, Фокус писав, що Ердоган заявив, що міжнародне право вимагає, щоб Крим повернули Україні. Президент Туреччини додав, що кримські татари – громадяни України, і півострів має розвиватися у їхніх інтересах.