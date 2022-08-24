Самая большая концертная площадка: как Украина собирается восстанавливать Крым (фото)

По словам главы мининфраструктуры Украины, одна из главных задач — ликвидация остатков незаконно построенного Россией Крымского моста.

Министерство инфраструктуры Украины представило план восстановления оккупированного Россией полуострова Крым после освобождения. План включает в себя не только восстановление, но и развитие в регионе сферы туризма, о чем написал глава мининфраструктуры Александр Кубраков у себя в Facebook.

"Наша цель – сделать Крым, как и всю Украину, частью открытого европейского транспортного пространства. Совместно с командой Представительства Президента Украины в АР Крым и Киевской Школой Экономики Министерство инфраструктуры разработало стратегию восстановления Крыма после деоккупации", — написал он.

Проект подразумевает восстановление дорог, электрификацию и модернизацию железнодорожной системы. Кроме того, планируется возвращение на полуостров международных авиалиний. Крым должен стать привлекательным для туристов из материковой части Украины, а также стран-партнеров.

"Необходимо максимально использовать географическое положение Крыма на стыке Запада и Востока, Севера и Юга. Превратить его в восточноевропейский логистический авиахаб, который будет конкурировать на туристическом рынке с аэропортами Турции, Грузии и Польши", — написал Кубраков.

В рамках проекта планируется также восстановление портов Крыма, возвращение туда масштабных грузовых потоков. Примечательно, что одной из главных задач Кубраков назвал демонтаж остатков незаконно возведенного Россией Крымского моста.

"Это позволит полностью разблокировать порты Азовского моря и продемонстрировать миру, что значит верховенство международного права", — заявил Кубраков.

По словам министра, Украина планирует трансформировать Крым в курортную зону, где будут оказывать услуги отдыхающим круглый год. Вместо одного пляжного отдыха на полуострове будут возобновлять фестивали и культурные события, в том числе и те, которые связаны с коренными народами Крыма. Планируется постройка самой большой на юге Украины концертной площадки.

"Крым был, есть и будет Южными воротами Украины. Зоной комфортного отдыха для всех гостей, которые уважают суверенитет и разделяют современные демократические ценности", — написал министр.

[ + – ] Проект восстановления Крыма [ + – ] Проект восстановления Крыма [ + – ] Проект восстановления Крыма [ + – ] Проект восстановления Крыма

Также напомним, что названы итоги Крымской платформы 2022. Так, 60 делегаций пообещали Украине поддержку до победы. Все спикеры саммита заявляли, что Россия должна уйти из Крыма и других захваченных украинских территорий, некоторые предложили повысить для РФ "цену за вторжение".

Кроме того, Фокус писал, что Эрдоган заявил, что международное право требует, чтобы Крым вернули Украине. Президент Турции добавил, что крымские татары – граждане Украины, и полуостров должен развиваться в их интересах.