Підсумки "Кримської платформи 2022": 60 делегацій пообіцяли Україні підтримку до перемоги

Усі спікери саміту заявляли, що Росія має піти з Криму й інших захоплених українських територій, дехто запропонував підвищити для РФ "ціну за вторгнення".

Україна 23 серпня провела другий міжнародний саміт "Кримська платформа-2022". Захід проходив в онлайн-форматі, у ньому взяли участь 60 представників делегацій із різних країн, повідомили в МЗС України. Серед них, зокрема, були лідери Великої Британії, Німеччини, Польщі, США, Туреччини та Франції. Загалом, за словами першої заступниці міністра закордонних справ України Еміне Джапарової, учасниками саміту стали 16 президентів, 20 прем'єр-міністрів та один принц.

Що сказав партнерам український президент?

"Кримську платформу-2022" відкрив президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що повернення Криму під контроль України стане найбільшим антивоєнним кроком у Європі та дозволить реанімувати систему міжнародного права.

"Загарбницька війна Росії проти нашої держави почалася у 2014 році з окупації Криму. Тож без деокупації Криму ця війна не може закінчитися", — наголосив президент.

Також Зеленський наголосив, що із захоплення Криму та репресій проти корінного народу півострова розпочалася деградація Російської Федерації. Він нагадав, що в Криму репресували всі, хто не визнавав його російським і не боявся захищати свободу. За це деякі кримчани поплатилися життям, багато хто опинився у в'язницях.

Тепер Росія використовує окупований півострів у своїх злочинах проти українців. Російські військові, які там перебувають, запустили по мирних містах України 750 ракет.

"Масований терор після 24 лютого став логічним завершенням цієї деградації держави, яку ще нещодавно запрошували за стіл із "Великою сімкою" і тепер змагається за першість з найбільш жорстокими режимами минулого, відповідальними за геноцид, загарбницькі дії та депортації", — наголосив Володимир Зеленський під час відкриття саміту "Кримська платформа 2022".

Що говорили на саміті іноземні лідери?

На саміті "Кримська платформа 2022" виступили лідери кількох держав. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що після захоплення Криму метою російського президента Володимира Путіна є окупація всієї України.

"Путін, ми бачимо, планує напад на нові частини України. Він хоче всю Україну. Хоче зробити з нею те саме, що вже зробив із Кримом. Він готує анексію. Готує більше фальшивих референдумів", — сказав Джонсон.

За його словами, зараз світ має об'єднатись, щоб не дозволити Росії змінювати міжнародно визнані кордони інших держав силою зброї. Тому прем'єр закликав і надалі надавати всебічну підтримку Україні, зокрема й військову, доти, доки російська армія не піде з її території.

Під час свого виступу на саміті "Кримська платформа 2022" президент Франції Емманюель Макрон нагадав, що Росія, анексувавши Крим, порушила взяті на себе зобов'язання гаранта безпеки України та порушила фундаментальні норми міжнародного права. Тепер розв'язана проти українців війна торкнулася і Криму.

Макрон пообіцяв, що Франція підтримуватиме боротьбу України, бо це справедлива боротьба за суверенітет і наголосив, що для захисту України використовуватимуться всі форми дипломатії.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, виступаючи на "Кримській платформі 2022", повідомив новину: ФРН та Канада погодили надання Україні нового пакету військової допомоги. До нього увійдуть системи протиповітряної оборони, ракетні системи та боєприпаси.

"Ми й далі надаватимемо зброю", — пообіцяв Шольц і запевнив, що Німеччина допоможе Україні у відновленні країни після закінчення війни.

Зі свого боку, президент Польщі Анджей Дуда закликав ліквідувати російський газопровід "Північний потік-2". Він нагадав, що цей трубопровід росіяни почали будувати після окупації Криму і подальший розвиток подій засвідчив неможливість вести бізнес із Росією.

[ + – ] Президент Польщі Анджей Дуда приїхав до Києва задля участі у саміті "Кримська платформа 2022"

При цьому Дуда наголосив, що після всіх злочинів російської армії в Україні вже не може йтися про те, щоб змусити росіян відійти на лінію розмежування станом на 23 лютого. Тепер необхідно домагатися визволення всіх українських територій, враховуючи Крим.

З цим погоджується і президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Він заявив, що його країна вважає російську окупацію півострова незаконною і, відповідно до міжнародного права, Крим має бути повернутий Україні.

Держсекретар США Ентоні Блінкен, виступаючи на саміті "Кримська платформа 2022", заявив, що необхідно підвищувати ціну для Росії за вторгнення в Україну та посилювати тиск на Путіна та його оточення доти, доки права українців не будуть відновлені.

Якими стали підсумки "Кримської платформи 2022"?

За підсумками саміту його учасники ухвалили спільну заяву, в якій висловили підтримку територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Також учасники саміту запевнили, що вони:

продовжуватимуть тиск на Росію, щоб припинити окупацію Криму;

засуджують вторгнення Росії та її агресивну війну проти України та використання Криму для агресії;

впевнені у необхідності притягнення до відповідальності всіх винних у воєнних злочинах;

закликають Росію вивести війська з усієї території України;

стурбовані посиленням репресій на окупованих територіях і вимагають звільнити українських в'язнів;

засуджують незаконний призов кримчан до ЗС РФ;

засуджують переселення російських громадян у Крим;

засуджують захоплення Росією українських портів в Азовському морі та Херсоні;

стурбовані транспортуванням важкого озброєння та військового персоналу через Крим;

засуджують спроби Росії торгувати вкраденим зерном і металопродукцією з України;

засуджують спроби РФ силою інтегрувати захоплені території України;

висловлюють рішучість продовжувати підтримку України, враховуючи політичну, економічну, гуманітарну та/або допомогу у сфері безпеки;

підтверджують зобов'язання продовжувати тиск на Росію з метою деокупації захоплених територій;

висловлюють готовність розглянути введення або приєднання до подальших політико-дипломатичних та обмежувальних заходів щодо РФ, якщо цього вимагатимуть її дії;

запрошують інші держави й організації приєднати до міжнародної "Кримської платформи".

Як повідомлялося, під час пресконференції за підсумками саміту "Кримська платформа 2022" президент Зеленський заявив, що не має наміру знімати Валерія Залужного з посади головного комітету ЗСУ. За його словами, історії про нібито конфлікт між ОП і Генштабом ЗСУ активно розганяють проросійські ботоферми.

Нагадаємо, 23 серпня невідомі хакери зламали російські телеканали та показали громадянам РФ та мешканцям тимчасово окупованих територій виступ президента України Володимира Зеленського на саміті "Кримська платформа".