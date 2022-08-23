Хакери транслювали промову Зеленського на російському ТБ (відео)

Замість пропагандистських новин, на російському ТБ Володимир Зеленський нагадав, що ніхто з окупантів не зможе безпечно почуватися в анексованому Криму.

У вівторок, 23 серпня, невідомі хакери зламали російські телеканали і показали громадянам РФ та жителям тимчасово окупованих територій виступ президента України Володимира Зеленського на другому саміті Кримська платформа. Про це повідомили одразу кілька телеграм-каналів.

Хакери показали замість російських пропагандистських сюжетів промову українського президента.

"Нехай кожен із російських чиновників, які захопили дорогоцінну землю в Криму, пам'ятає: це не та земля, де їм буде спокійно", — саме цю фразу Верховного Головнокомандувача України і почули жителі РФ, а також тимчасово окупованих територій.

Далі в ефірі російських телеканалів пролунала пісня "Україна — це ти", яка супроводжувалася кадрами з українського Криму — до окупації.

Зазначимо, що виступ українського лідера транслювався в ефірі "Первого канала", НТВ, телеканалу "Россия 24", "Россия.Культура" та інших каналів.

Нагадаємо, раніше хакери зламали космічний супутник, щоб показувати фільми. Команда цілком легально підключилася до космічного апарату Anik F1R, знятого з експлуатації у 2020 році.

Також Фокус писав, що хакери зламали російський сервіс для перегляду телеканалів Pager TV. Замість пропагандистських програм користувачів попередили про можливі бойові дії на території Росії.