Хакери зламали космічний супутник, щоб показувати фільми: може повторити будь-хто

Команда цілком легально під'єдналася до космічного апарату Anik F1R, знятого з експлуатації у 2020 році.

Група хакерів Shadytel зламала комерційний супутник, щоб транслювати фільми та доповіді з конференції з кібербезпеки. Про це повідомляє Motherboard.

13 серпня Карл Кошер виступив на конференції DEF CON у Лас-Вегасі та розповів, як разом із друзями легально взяв контроль над супутником Anik F1R, розташованим на геостаціонарній орбіті на висоті 35 786 км від поверхні Землі. За словами хакера, вони отримали доступ до невеликого приміщення з обладнанням, необхідним для супутникового підключення, яке на той момент не використовувалося. Команда змогла зламати систему з допомогою Hack RF, програмно-визначуваного радіо вартістю близько $300, а згодом транслювати сигнали на космічний апарат, виведений з експлуатації.

Хакер додав, що команда отримала ліцензію на використання висхідної лінії зв'язку і орендувала супутниковий ретранслятор, який є пристроєм, що відкриває канал між приймальною та передавальною антенами. Це допомогло налаштувати потокову передачу (стрим) доповідей, представлених у 2021 році на конференції ToorCon Хакер в Сан-Дієго, а вночі передавали класичні хакерські фільми, такі як WarGames.

Термін служби Anik F1R добіг кінця 2020 року, і його мали відправити на так звану "орбіту-цвинтар" у листопаді 2021 року. Як пояснив Кошер, занедбаним супутником міг скористатися будь-хто, хто б встановив з ним зв'язок. Під час виступу він доніс до решти хакерів, що керувати космічним апаратом можна як за наявності доступу до вихідної лінії зв'язку, так і без неї.

"Супутники здебільшого просто відбивають будь-який сигнал, відправлений ним. Немає жодної аутентифікації або чогось ще. Якщо ви говорите досить голосно і якщо на цьому транспондері є інший користувач, ви повинні кричати голосніше, ніж він. Але якщо там нікого немає, апарат просто повторить за вами", — розповів Карл Кошер.

Раніше писали, як бельгійський інженер Леннерт Воутерс зламав термінал Starlink від SpaceX за допомогою чіпа за $25. Фахівець виявив у системі захисту критичну вразливість, виправити яку зможе лише повна заміна мікросхем.

На початку року хакери зламали систему супутникового Інтернету Viasat. Внаслідок атаки постраждала Україна та інші країни Європи.