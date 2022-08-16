Хакеры взломали космический спутник, чтобы показывать фильмы: может повторить любой

Команда вполне легально подключилась к космическому аппарату Anik F1R, снятому с эксплуатации в 2020 году.

Группа хакеров Shadytel взломала коммерческий спутник, чтобы транслировать фильмы и доклады с конференции по кибербезопасности. Об этом сообщает Motherboard.

13 августа Карл Кошер выступил на конференции DEF CON в Лас-Вегасе и рассказал, как вместе с друзьями легально взял контроль над спутником Anik F1R, расположенном на геостационарной орбите на высоте 35 786 км от поверхности Земли. По словам хакера, они получили доступ к небольшому помещению с оборудованием, необходимым для спутникового подключения, которое на тот момент не использовалось. Команда смогла взломать систему при помощи Hack RF, программно-определяемое радио стоимостью около $300, а затем транслировать сигналы на космический аппарат, выведенный из эксплуатации.

Хакер добавил, что команда получила лицензию на использование восходящей линии связи и арендовала спутниковый ретранслятор, который представляет собой устройство, открывающее канал между принимающей и передающей антеннами. Это помогло настроить потоковую передачу (стрима) докладов, представленных в 2021 году на хакерской конференции ToorCon в Сан-Диего, а ночью передавали классические хакерские фильмы, такие как WarGames.

Срок службы Anik F1R подошел к концу в 2020 году, и его должны были отправить на так называемую "орбиту-кладбище" в ноябре 2021 года. Как объяснил Кошер, заброшенным спутником мог воспользоваться любой желающий, кто установил бы с ним связь. Во время выступления он донес до остальных хакеров, что управлять космическим аппаратом возможно как при наличии доступа к исходящей линии связи, так без нее.

"Спутники в основном просто отражают любой сигнал, отправленный им. Нет никакой аутентификации или чего-то еще. Если вы говорите достаточно громко и если на этом транспондере есть другой пользователь, вы должны кричать громче, чем он. Но если там никого нет, аппарат просто повторит за вами", — рассказал Карл Кошер.

Ранее писали, как бельгийский инженер Леннерт Воутерс взломал терминал Starlink от SpaceX при помощи чипа за $25. Специалист обнаружил в системе защиты критическую уязвимость, исправить которую сможет лишь полная замена микросхем.

В начале года хакеры взломали систему спутникового Интернета Viasat. В результате атаки пострадала Украина и другие страны Европы.