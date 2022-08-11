"Війна прийде до тебе": хакери зламали російський сервіс із телеканалами (відео)
Замість пропагандистських програм користувачів попередили про можливі бойові дії на території Росії.
Українські хакери зламали російський сервіс для перегляду телеканалів Pager TV. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат України від "Слуги народу" та заступник голови комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації Олександр Федієнко.
Pager TV — це платформа, яка дозволяє дивитися російські телеканали у додатках для Apple TV та iOS (операційна система Apple для iPhone та інших пристроїв). Її використовують десятки тисяч російських користувачів, яким кіберактивісти вирішили нагадати про війну в Україні, спричинену вторгненням ЗС РФ.
Відео демонструє, що хакери змінили плейлисти сервісу на смартфоні, і замість трансляції обраних користувачем каналів демонструються ролики про те, що війна незабаром прийде в Росію. "Війна все ближче" і "Війна прийде і до твоєї хати", — кажуть написи в ролику. Автори показали вибухи та пожежі, які вже траплялися на українській території, а також кадри з полоненими солдатами ЗС РФ, загиблими людьми та руйнуваннями, спричиненими бойовими діями.
"Тлумачно. Хто не зрозумів, це зламали телевізійну платформу з російськими телевізійними каналами, і залили туди цей відео ряд. Я думаю, росіяни, які не зрозуміли відразу, про що це, і добряче трухонули на горщику", — прокоментував Олександр Федієнко.
Раніше хакерське угруповання Killnet пообіцяло знищити американську компанію Lockheed Martin, яка випускає військову техніку, таку як РСЗВ HIMARS. Хакери з Росії закликали атакувати офіси в США та оголосили полювання на всіх співробітників, пообіцявши кожному прихильнику винагороду у розмірі $50 тис.
Писали також, що хакери зламали радіо "Мелодія FM" і повідомили у радіоефірі, ніби президент Володимир Зеленський потрапив у реанімацію. Кібератаку здійснили на сервери та мережі холдингу "ТАВР Медіа", але невдовзі пресслужба організації спростувала інформацію про хворобу глави держави.