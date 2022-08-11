"Война придет к тебе": хакеры взломали российский сервис с телеканалами (видео)

Вместо пропагандистских программ пользователей предупредили о возможных боевых действиях на территории России.

Украинские хакеры взломали российский сервис для просмотра телеканалов Pager TV. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины от "Слуги народа" и замглавы комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко.

Pager TV — это платформа, которая позволяет смотреть российские телеканалы в приложениях для Apple TV и iOS (операционная система Apple для iPhone и других устройств). Ее используют десятки тысяч российских пользователей, которым киберактивисты решили напомнить о войне в Украине, вызванной вторжением ВС РФ.

Видео демонстрирует, что хакеры изменили плейлисты сервиса на смартфоне, и вместо трансляции выбранных пользователем каналов демонстрируются ролики о том, что война вскоре придет в Россию. "Война все ближе" и "Война придет и в твой дом", — гласят надписи в ролике. Авторы показали взрывы и пожары, которые уже случались на украинской территории, а также кадры с пленными солдатами ВС РФ, погибшими людьми и разрушениями, вызванными боевыми действиями.

"Толково. Кто не понял, это взломали телевизионную платформу с российскими телевизионными каналами, и залили туда этот видео ряд. Я думаю, русские, которые не поняли сразу, о чем это таком, изрядно труханули на горшке", — прокомментировал Александр Федиенко. —

Ранее хакерская группировка Killnet пообещали уничтожить американскую компанию Lockheed Martin, которая выпускает военную технику, такую как РСЗО HIMARS. Хакеры из России призвали атаковать офисы в США и объявили охоту на всех сотрудников, пообещав каждому стороннику вознаграждение в размере $50 тыс.

Писали также, что хакеры взломали радио "Мелодия FM" и сообщили в радиоэфире, будто президент Владимир Зеленский попал в реанимацию. Кибератаку совершили на серверы и сети холдинга "ТАВР Медиа", но вскоре пресс-служба организации опровергла информацию о болезни главы государства.