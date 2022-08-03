Русские хакеры Killnet пообещали уничтожить производителя HIMARS

Группировка грозиться уничтожить инфраструктуру Lockheed Martin, а также объявила охоту на сотрудников.

Российская группа хакеров Killnet пригрозила обрушить систему управления Lockheed Martin — одной из самых крупных оборонных компаний США. Они опубликовали обещание на Telegram-канале.

Лидер группы с ником KillMilk заявил, что с 1 августа будет устраивать кибератаки на информационную систему Lockheed Martin с целью полностью ее парализовать. Он также написал, что намерен получить и разместить в публичном доступе данные обо всех сотрудниках, которых обвинил в продаже оружия, гибели людей и расизме. Стоит отметить, что компания производит реактивные системы залпового огня HIMARS, с помощью которых украинские войска наносят удары по позициям ВС РФ.

"Призываю все хакерские группировки к созданию эскалации в производственных циклах Lockheed Martin по всему миру, а также к распространению личной информации о террористах этой компании", — написал российский злоумышленник.

Он также опубликовал видеообращение к жителям США с призывом атаковать офисы Lockheed Martin, потому как компания производит оружие, "убивающее людей по всему миру". Он пообещал каждому сообщнику вознаграждение в размере $50 тыс. в виде криптовалюты.

"Нам вместе с тобой необходимо уничтожить инфраструктуру оборонного предприятия Lockheed Martin. Не пугайся, тебе не нужно брать оружие и атаковать промышленный сектор. Мы должны сжечь все рабочие офисы этой опасной для человечества организации", — заявил KillMilk и разместил адреса зданий в конце ролика.

Кроме того, представитель Killnet "объявил охоту" на всех сотрудников американской корпорации, которая, по его словам, насчитывает более 100 тыс. человек. Приоритетными целями были названы старшие менеджеры: от руководителей кадровых отделов до вице-президентов.

Недавно KillMilk, который является основателем Killnet, заявил об уходе из организации по личным убеждениям. Однако перед тем, как покинуть группировку, он решил провести атаку на Lockheed Martin, к которой долго готовился. Хакер утверждает, что решил заняться "другими проектами".

"Killnet изначально создавался как сервис для "убийства" конкурентов в сети, а потом он стал одним из инструментов специальной военной операции. Этот проект стал хорошим опытом для меня. Но структура Killnet сжата, она заточена под оперативные задачи, а я хочу развиваться дальше. Теперь я буду работать один во славу России", — рассказал KillMilk в интервью "Ленте".

Killnet стала особенно активной после начала российского вторжения в Украину. Хакеры объявили кибервойну 10 странам мира, выступившими против агрессии России: США, Великобритании, Литве, Латвии, Эстонии, Румынии, Германии, Польше, Италии и Украине. Они пообещали "ликвидировать" иностранные правительства и провели множество DDoS-атак на сайты различных государственных органов и компаний.

К настоящему моменту Killnet запомнились несколькими вещами, среди которых выделяются неудачные попытки сорвать онлайн-трансляцию Евровидения и довольно масштабная атака на государственные ресурсы Литвы в ответ на транспортную блокаду Калининграда.

Когда литовская операция не дала значительного эффекта, Killnet переключилась на Польшу. Хакеры атаковали полицию и больницы, пригрозив смертями пациентов кардиологических отделений. Они также вызвали сбой в работе сайтов аэропортов в Кракове и Лодзи.

В мае Killnet взломала международная группа хакеров Anonymous. Последняя заявила, что смогла получить адреса-электронной почты и пароли, которые якобы использовали российские конкуренты. Сами же Killnet взлом отрицают.