"За отправку боеприпасов в Украину": русские хакеры атаковали полицию и больницы Польши

Killnet переключились с Литвы на Польшу и пригрозили смертями. Они утверждают, что вызвали сбой в работе кардиологических отделений.

Российская группировка хакеров Killnet заявила об атаке на правоохранительные органы и систему здравоохранения Польши в ответ на помощь Украине. Они написали об этом на своем Telegram-канале.

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Killnet утверждает, что атаковала все правоохранительные порталы Польши, в том числе главный портал, сайт главного управления полиции Варшавы и полиции крупных городов: Быдгоща, Гданьска, Гожува, Катовица, Кракова, Люблина, Лодзи, Ольштына, Ополя, Познани, Радома, Жешува, Щецина. Указанные порталы на момент написания новости действительно не работали.

"Транзит откроют в Калининград в течение недели "железно", поэтому Литва идет на*уй. Работаем по направлениям пш*ков", — отмечается на канале. — "Также мы больше не имеем никакой фильтрации на цели, DDOS настигнет и систему здравоохранения, реанимацию, пусть думают теперь перед тем, как грузить тонны боеприпасов и отправлять на Украину. Хотели много русских смертей!? Только после Вас".

Позднее Killnet заявили, что в польских больницах возникли проблемы с электронной системой обеспечения и мониторинга пациентов в отделениях кардиологии. По словам злоумышленников, они устроили кибератаки для "воздействия на русофобскую идеологию" и "во славу будущего России".

До этого Killnet атаковали другие правительственные органы Польши, в том числе налоговую службу и сервис "Мой губернатор". В июне они "положили" сайт литовского Министерства энергетики в ответ на транспортную изоляцию России и блокаду Калининградской области. По словам cамих хакеров, за 39 часов они изолировали 70% сетевой инфраструктуры Литвы и отрезали страну от связи с остальным миром через "Интернет". Атакам также подверглись система электронного декларирования и сайт высшего административного суда страны.

"Как только Литовское правительство наладит контакт с Калининградом, мы в ту же секунду остановимся!", — писали Killnet.

Национальный центр кибербезопасности при Минобороны Литвы 28 июня признал интенсивную кибератаку на государственные учреждения. Ведомство заявило, что хакеры устроили атаки распределенного отказа в обслуживании (DDoS), однако литовские специалисты удержали ситуацию под контролем. 30 июня Killnet продолжила штурмовать Интернет-ресурсы страны, в связи с чем Бюро криминальной полиции Литвы начало досудебное расследование. По данным следствия, на тот момент была нарушена работа 130 сайтов.

Как пишет Lenta со ссылкой на экспертов, усилия Killnet вряд ли приведут к разблокировке Калининграда, несмотря на весь их масштаб. DDoS-атаки не наносят большой ущерб инфраструктуре и не могут длиться вечно. Кроме того, в истории еще не было случаев, когда бы хакеры смогли повлиять на политические решение своими кибератаками.

17 июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что Литва закрыла транзит подсанкционных товаров по железной дороге. Поезда с такими грузами решили не пропускать в регион.

В начале июля Россия пригрозила уничтожить экономику стран Прибалтики в ответ на блокаду Калининграда. Страна несет значительные ущерб из-за ограничений на транзит металла и цемента, введенного Евросоюзом.

11 июля Литва усилила транзитные ограничения для России, запретив провозить в Калининград спирт и древесину. Новые меры ввели после истечения переходного периода, предусмотренного пятым пакетом антироссийских санкций ЕС.