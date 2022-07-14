"За відправку боєприпасів в Україну": російські хакери атакували поліцію та лікарні Польщі

Killnet перейшли з Литви на Польщу та пригрозили смертями. Вони стверджують, що викликали збій у роботі кардіологічних відділень.

Російське угруповання хакерів Killnet заявило про атаку на правоохоронні органи та систему охорони здоров'я Польщі у відповідь на допомогу Україні. Вони написали про це на своєму Telegram-каналі.

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Killnet стверджує, що атакувала всі правоохоронні портали Польщі, у тому числі головний портал, сайт головного управління поліції Варшави та поліції великих міст: Бидгоща, Гданська, Гожува, Катовиці, Кракова, Любліна, Лодзя, Ольштина, Ополя, Познані, Радома, Жешува, Щецина. Вказані портали на момент написання новини справді не працювали.

"Транзит відкриють до Калінінграда протягом тижня "залізно", тому Литва йде на*уй. Працюємо за напрямками пш*ків, — зазначається на каналі. — Також ми більше не маємо жодної фільтрації на цілі, DDOS наздожене й систему охорони здоров'я, реанімацію, нехай думають тепер перед тим, як вантажити тонни боєприпасів і відправляти в Україну. Хотіли багато російських смертей?! Тільки після Вас".

Пізніше Killnet заявили, що в польських лікарнях виникли проблеми з електронною системою забезпечення та моніторингу пацієнтів у відділеннях кардіології. За словами зловмисників, вони влаштували кібератаки для "впливу на русофобську ідеологію" та "на славу майбутнього Росії".

До цього Killnet атакували інші урядові органи Польщі, зокрема податкову службу та сервіс "Мій губернатор". У червні вони "поклали" сайт литовського Міністерства енергетики у відповідь на транспортну ізоляцію Росії та блокаду Калінінградської області. За словами самих хакерів, за 39 годин вони ізолювали 70% мережевої інфраструктури Литви та відрізали країну від зв'язку з рештою світу через "інтернет". Атак також зазнали система електронного декларування та сайт вищого адміністративного суду країни.

"Щойно Литовський уряд налагодить контакт із Калінінградом, ми в ту ж секунду зупинимося!" — писали Killnet.

Національний центр кібербезпеки при Міноборони Литви 28 червня визнав інтенсивну кібератаку на державні установи. Відомство заявило, що хакери влаштували атаки розподіленої відмови в обслуговуванні (DDoS), проте литовські фахівці утримали ситуацію під контролем. 30 червня Killnet продовжила штурмувати інтернет-ресурси країни, у зв'язку з чим Бюро кримінальної поліції Литви розпочало досудове розслідування. За даними слідства, на той момент було порушено роботу 130 сайтів.

Як пише Lenta з посиланням на експертів, зусилля Killnet навряд чи призведуть до розблокування Калінінграда, незважаючи на їхній масштаб. DDoS-атаки не завдають великої шкоди інфраструктурі та не можуть тривати вічно. Крім того, в історії ще не було випадків, коли хакери змогли вплинути на політичні рішення своїми кібератаками.

17 червня губернатор Калінінградської області Антон Аліханов повідомив, що Литва закрила транзит підсанкційних товарів залізницею. Потяги з такими вантажами вирішили не пропускати в регіон.

На початку липня Росія пригрозила знищити економіку країн Прибалтики у відповідь на блокаду Калінінграда. Країна зазнає значних збитків через обмеження на транзит металу та цементу, запровадженого Євросоюзом.

11 липня Литва посилила транзитні обмеження для Росії, заборонивши провозити в Калінінград спирт і деревину. Нові заходи ввели після закінчення затяжного перехідного періоду, передбаченого п'ятим пакетом антиросійських санкцій ЄС.