Нові обмеження для РФ: Литва заборонила провозити в Калінінград спирт та деревину

Литва вирішила розширити обмеження на транзит російських товарів попри погрози Москви про жорсткі заходи у відповідь.

Віднині Литва розширила обмеження на транзит російських товарів до Калінінграда. Про це пише агентство Reuters із посиланням на представника литовської митниці.

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Це сталося після закінчення перехідного періоду, передбаченого п'ятим пакетом санкцій Європейського Союзу проти Росії.

З 11 липня територією країни не можна провозити спирт, деревину, бетон та промислові хімікати на спиртовій основі.

Заборона на транзит російського вугілля та інших видів твердого викопного палива набуде чинності з 10 серпня, а з 5 грудня очікується заборона нафти та нафтопродуктів з РФ.

Держава пішла на нові заборони попри погрози Москви вжити "жорстких заходів у відповідь". Представниця МЗС РФ Марія Захарова, зокрема, минулого тижня заявила, що Москва не довго чекатиме з відповіддю, оскільки російські економоператори зазнають збитків.

Як уточнює агентство, торгові обмеження були підвищені, оскільки уряди, ринки та компанії побоюються, що країна-агресор може продовжити відключення єдиного трубопроводу, яким російський газ надходить до Німеччини.

Анонімні джерела також повідомили Reuters, що Литва категорично заперечувала поступки Москві, коли в Європі обговорювали можливість пошуку компромісу для вирішення ситуації.

Нагадаємо, влада Литви підтримала рішення про заборону транзиту російських санкційних товарів через свою територію, попри погрози з боку Москви. У Вільнюсі зазначили, що пасажири, а також товари, що не входять до списку санкцій, вільно можуть переміщатися через литовський кордон.

Губернатор Калінінградської області Антон Алиханов заявив, що Кремль через позицію щодо блокади Калінінградської області може завдати істотних збитків литовському транспортному комплексу і навіть знищити його. Цю руйнівну міру чиновник порівняв із застосуванням нейтронної бомби.