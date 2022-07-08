Погрози Литві: Москва підготувала "жорсткі заходи" через обмеження транзиту в Калініград

Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Москва не довго чекатиме з відповіддю від ЄС і Литви, оскільки російські економоператори вже зазнають збитків.

Москва завершила підготовку заходів у відповідь щодо Литви та Євросоюзу у зв'язку з введенням обмежень на залізничне перевезення російських вантажів у Калінінградську область. Офіційна представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова вкотре попередила Литву та ЄС жорсткі заходи в разі, якщо ситуація не зміниться. Офіційну відповідь Захарової опубліковано на сайті МЗС РФ.

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Пані дипломат заявила, що зовнішньополітичне відомство країни продовжує діалог з Єврокомісією та Литвою, і західні чиновники запевняють, що питання з транзитом у Калінінград вирішиться найближчим часом.

Однак литовська сторона зволікає з рішенням і це призводить до того, що Москва зазнає збитків через введені обмеження. Тому довго чекати на рішення від ЄС Кремль не збирається, зазначила Захарова.

"Ще раз попереджаємо, що, якщо найближчими днями ситуація не стабілізується, то Росія вживе щодо Литви та Євросоюзу жорстких заходів, підготовку яких уже завершено. Вирішення проблеми надто затягнулося", — підкреслила Захарова.

Раніше представник Єврокомісії (ЄК) Йоханнес Барк заявив, що в ЄС наразі не підготували рекомендації для урядів Литви щодо російського транзиту до Калінінградської області. Під час брифінгу в Брюсселі він сказав, що ЄК поки що не має нових деталей з цього питання, хоча комісія перебуває у постійному контакті з владою Литви.

Нагадаємо, влада Литви підтримала рішення про заборону транзиту російських санкційних товарів через свою територію, незважаючи на погрози з боку Москви. У Вільнюсі зазначили, що пасажири, а також товари, які не входять до списку санкцій, вільно можуть переміщатися через литовський кордон.

Губернатор Калінінградської області Антон Аліханов заявив, що Кремль через позицію щодо блокади Калінінградської області може завдати істотних збитків литовському транспортному комплексу та навіть знищити його. Цю руйнівну міру чиновник порівняв із застосуванням нейтронної бомби.