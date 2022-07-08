Угрозы Литве: Москва подготовила "жесткие меры" из-за ограничений транзита в Калиниград

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не будет долго ждать с ответом от ЕС и Литвы, поскольку российские экономоператоры уже терпят убытки.

Москва завершила подготовку ответных мер в отношении Литвы и Евросоюза в связи с введением ограничений на железнодорожную перевозку российских грузов в Калининградскую область. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в очередной раз предупредила Литву и ЕС жестких мерах в случае, если ситуация не изменится. Официальный ответ Захаровой опубликован на сайте МИД РФ.

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Дипломат заявила, что внешнеполитическое ведомство страны продолжает диалог с Еврокомиссией и Литвой, и западные чиновники уверяют, что вопрос с транзитом в Калининград разрешится в ближайшее время.

Однако, литовская сторона медлит с решением и это приводит к тому, что Москва несет убытки из-за введенных ограничений. Поэтому долго ждать решений от ЕС Кремль не собирается, отметила Захарова.

"Еще раз предупреждаем, что, если в ближайшие дни ситуация не стабилизируется, то Россия примет в отношении Литвы и Евросоюза жесткие меры, подготовка которых уже завершена. Решение проблемы слишком затянулось", — подчеркнула Захарова.

Ранее представитель Еврокомиссии (ЕК) Йоханнес Барк заявил, что в ЕС пока не подготовили рекомендации для правительств Литвы по вопросу российского транзита в Калининградскую область. В ходе брифинга в Брюсселе он сказал, что ЕК пока не имеет новых деталей по данному вопросу, хотя комиссия находится в постоянном контакте с властями Литвы.

Напомним, власти Литвы поддержали решение о запрете транзита российских санкционных товаров через свою территорию, несмотря на угрозы со стороны Москвы. В Вильнюсе отметили, что пассажиры, а также товары не входящие в санкционный список, свободно могут перемещаться через литовскую границу.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что Кремль из-за позиции в отношении блокады Калининградской области может нанести существенный ущерб литовскому транспортному комплексу и даже уничтожить его. Эту разрушительную меру чиновник сравнил с применением нейтронной бомбы.