Россия ответит "нейтронным оружием" странам Балтии на блокаду Калининграда
По словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, Кремль может сделать так, что половины экономики Литвы не будет. Ограничения Евросоюза на транзит металла и цемента оказались крайне болезненными для РФ.
Накануне губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью журналистам заявил, что в ответ на соблюдение Литвой санкций Евросоюза и запрет на транзит через территорию страны ряда товаров в Калининградскую область Кремль может нанести значительный ущерб литовскому транспортному комплексу и даже уничтожить его. Ответ официальной Москвы называют серьезной экономической мерой, сравнимой с мощным оружием. Об этом сообщает ТАСС.
"Транспортный комплекс Прибалтики в принципе может быть уничтожен в том случае, если Россия применит антисанкции в отношении грузов, которые идут в сторону Прибалтики и из нее", — говорится в заявлении российского чиновника, который подчеркнул, что считает именно меры экономического характера наиболее эффективным ответом балтийским странам.
"На мой взгляд, экономический ответ России в отношении Прибалтики — гораздо более эффективная мера и крайне разрушительная, сравнимая с нейтронным оружием, — заявил Алиханов. — РФ может сделать так, что половины экономики Литвы не будет".
Губернатор региона уточнил, что, по его мнению, в Литве не отдают отчета в том, что Калининградская область — это та же России, и что они не остаются один на один с проблемой. Руководитель области уже передал в Москву список возможных ответных мер, но вместе с тем надеется на снятие ограничений на транзит ряда товаров по сухопутному коридору Евросоюза.
Дефицит цемента и металлов
Сообщается, что из-за запрета на транзит через страны ЕС ряда российских товаров в Калининградской области возник дефицит цемента и металлов, которые используются в строительстве
Со слов Алиханова, еще весной возникли перебои в поставках цемента, из-за того, что Литва стала соблюдать наложенные на РФ санкции. Под них, в частности, попали вагоны лизинговых компаний, на которых перевозят цемент. Нехватка цемента сохранялась на протяжении трех недель, после чего поставки наладились.
Алиханов называет санкции ЕС применительно к Калининграду блокадой, поскольку из-за запрета на ввоз стройматериалов сильно подорожал морской фрахт. Ограничения не распространяются на продукты, однако без цемента невозможно построить школы или больницы. С его слов, эти "недружественные" шаги влияют на нормальное существование более чем миллиона жителей Калининградской области, в связи с чем была перестроена логистическая система поставки грузов. А сейчас на повестке дня остается вопрос субсидирования морских перевозок.
"Логистику мы перестроили, — уточнил Алиханов. — Но сохраняется проблема с тарифами на перевозку грузов по морю". Чиновник уточнил, что, администрация области, в сущности, пытается добиться того, чтобы тариф за перевозку морским транспортом был таким же, как и за перевозку по железной дороге.
Ранее Фокус сообщал, что в ЕС планируют внести поправки по блокаде Калининграда в новый пакет санкций из-за опасений того, что Кремль будет оказывать давление на Литву.
В свою очередь, власти Германии намерены разблокировать транзит в Калининградскую область через литовскую территорию и добиться снятия запрета на перевозку санкционных товаров. Делается это с тем, чтобы не допустить военной эскалации с РФ.