Росія відповість "нейтронною зброєю" країнам Балтії на блокаду Калінінграда

За словами губернатора області Калінінграда Антона Аліханова, Кремль може зробити так, що половини економіки Литви не буде. Обмеження Євросоюзу на транзит металу та цементу виявилися вкрай болючими для РФ.

Напередодні губернатор Калінінградської області Антон Аліханов в інтерв'ю журналістам заявив, що у відповідь на дотримання Литвою санкцій Євросоюзу та заборону на транзит через територію країни низки товарів у Калінінградську область Кремль може завдати значної шкоди литовському транспортному комплексу і навіть знищити його. Відповідь офіційної Москви називають серйозним економічним заходом, який можна порівняти з потужною зброєю. Про це повідомляє ТАСС.

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"Транспортний комплекс Прибалтики в принципі може бути знищений у тому випадку, якщо Росія застосує антисанкції щодо вантажів, що йдуть у бік Прибалтики та з неї", — йдеться в заяві російського чиновника, який наголосив, що вважає саме заходи економічного характеру найефективнішою відповіддю балтійським країнам.

"На мій погляд, економічна відповідь Росії щодо Прибалтики — набагато ефективніший захід і вкрай руйнівний, порівнянний з нейтронною зброєю, — заявив Аліханов. — РФ може зробити так, що половини економіки Литви не буде".

Губернатор регіону уточнив, що, на його думку, в Литві не усвідомлюють, що Калінінградська область — це та сама Росія, і що вони не залишаються віч-на-віч із проблемою. Керівник області вже передав до Москви список можливих заходів у відповідь, але разом з тим сподівається на зняття обмежень на транзит низки товарів сухопутним коридором Євросоюзу.

Дефіцит цементу та металів

Повідомляється, що через заборону транзиту через країни ЄС низки російських товарів у Калінінградській області виник дефіцит цементу і металів, які використовуються в будівництві.

За словами Аліханова, ще навесні виникли перебої в постачаннях цементу, через те, що Литва почала дотримуватися накладених на РФ санкцій. Під них зокрема потрапили вагони лізингових компаній, на яких перевозять цемент. Нестача цементу зберігалася протягом трьох тижнів, після чого постачання налагодилося.

Аліханов називає санкції ЄС стосовно Калінінграда блокадою, оскільки через заборону на ввезення будматеріалів сильно подорожчав морський фрахт. Обмеження не поширюються на продукти, проте без цементу неможливо збудувати школи чи лікарні. За його словами, ці "недружні" кроки впливають на нормальне існування понад мільйона жителів Калінінградської області, у зв'язку з чим перебудовано логістичну систему постачання вантажів. А зараз на порядку денному залишається питання субсидування морських перевезень.

"Логістику ми перебудували, — уточнив Аліханов. — Але зберігається проблема з тарифами на перевезення вантажів морем". Чиновник уточнив, що адміністрація області, по суті, намагається домогтися того, щоб тариф за перевезення морським транспортом був таким самим, як і за перевезення залізницею.

Раніше Фокус повідомляв, що в ЄС планують внести поправки щодо блокади Калінінграда до нового пакету санкцій через побоювання того, що Кремль чинитиме тиск на Литву.

Зі свого боку, влада Німеччини має на меті розблокувати транзит до Калінінградської області через литовську територію і домогтися зняття заборони на перевезення санкційних товарів. Робиться це для того, щоб не допустити військової ескалації з РФ.