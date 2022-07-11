Новые ограничения для РФ: Литва запретила провозить в Калининград спирт и древесину

Литва решила расширить ограничения на транзит российских товаров несмотря на угрозы Москвы о жестких ответных мерах.

С сегодняшнего дня Литва расширила ограничения на транзит российских товаров в Калининград. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на представителя литовской таможни.

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Это произошло после истечения переходного периода, предусмотренного пятым пакетом санкций Европейского союза против России.

С 11 июля по территории страны нельзя провозить спирт, древесину, бетон и промышленные химикаты на спиртовой основе.

Запрет на транзит российского угля и других видов твердого ископаемого топлива вступит в силу с 10 августа, а с 5 декабря ожидается запрет на нефть и нефтепродукты из РФ.

Государство пошло на новые запреты несмотря на угрозы Москвы принять "жесткие ответные меры". Представитель МИД РФ Мария Захарова, в частности, на прошлой неделе заявила, что Москва не будет долго ждать с ответом, поскольку российские экономоператоры терпят убытки.

Как уточняет агентство, торговые ограничения были повышены, поскольку правительства, рынки и компании опасаются, что страна-агрессор может продлить отключение единственного трубопровода, по которому российский газ поступает в Германию.

Анонимные источники также сообщили Reuters, что Литва категорически возражала против уступок Москве, когда в Европе обсуждали возможность поиска компромисса для разрешения ситуации.

Напомним, власти Литвы поддержали решение о запрете транзита российских санкционных товаров через свою территорию, несмотря на угрозы со стороны Москвы. В Вильнюсе отметили, что пассажиры, а также товары не входящие в санкционный список, свободно могут перемещаться через литовскую границу.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что Кремль из-за позиции в отношении блокады Калининградской области может нанести существенный ущерб литовскому транспортному комплексу и даже уничтожить его. Эту разрушительную меру чиновник сравнил с применением нейтронной бомбы.