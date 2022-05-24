Anonymous взломали российских хакеров Killnet, которые объявили кибервойну Украине

В Сеть "слили" адреса-электронной почты и пароли, которые якобы использовали киберспециалисты из РФ.

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Cообщество Anonymous заявили о взломе российских хакеров из группы Killnet, которые действовали против Украины и ее зарубежных партнеров. Такое сообщение появилось в Twitter.

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Представители Anonymous утверждают, что взломали и разместили в открытом доступе адреса электронной почты и пароли участников Killnet, чтобы раскрыть их личности и помешать их деятельности. Первым делом в дампе SQL-таблицы, созданной 23 марта 2022 года, указаны онлайн-ресурсы, предположительно, цели Killnet, среди них есть и украинские, например сайт Одесского городского совета, Харьковского областного территориального центра комплектирования и социальной поддержки, а также "Правого сектора".

Ниже можно заметить список из 146 позиций, вероятно, с персональными данными хакеров Killnet. Стоит отметить, в некоторых случаях пароли практически повторяют имена пользователей, что очень рискованно с точки зрения кибербезопасности. Фокус проверил несколько "слитых", комбинаций, попытавшись войти с их помощью в аккаунты электронной почты, однако данные признали неверными. Впрочем, хакеры могли сменить пароли после компрометации.

Один из пользователей сверил таблицу с базой данных, которую недавно похитили у сервиса компании "Яндекс" по доставке еды и сообщил о результате в комментариях в Twitter. Нашлось одно совпадение: некто Владимир Демидов из Магнитогорска (город в Челябинской области России), указан его адрес и номер мобильного телефона. Другой комментатор пишет, что сумел с помощью раскрытых данных войти в аккаунты в cоциальной сети Facebook.

"Судя по их учетным записям в Facebook, которые также используют те же адреса электронной почты и пароли, многие из них — дети/подростки, возможно, им около 20 лет", — написал он.

[ + – ] Данные пользователя, "слитые" из "Яндекс.Еды" Фото: Скриншот

Сами же хакеры Killnet в своем Телеграм-канале утверждают, что Anonymous опубликовали фейковые данные. За три месяца работы было около 10 тысяч попыток раскрыть их личности, но все они якобы провалились.

Стоит напомнить, что 18 мая Killnet объявили кибервойну 10 странам, включая Украину. Русские хакеры пообещали "ликвидировать" правительства и все хакерские группировки, которые выступят против них.

21 мая Anonymous приняли вызов и объявили ответную войну. В одном из аффилированных Twitter-сообществ появилось сообщение о взломе сайта Killnet — сейчас сервис REG.RU cообщает, что такой домен зарегистрирован, однако сам ресурс не открывается.

Ранее эксперт Cyberknow выяснил, какие хакеры сражаются за Украину и за РФ в кибервойне. Помимо Anonymous, украинцев поддерживают 45 правительственных и независимых групп из различных стран, тогда как Россию — 26 групп. По словам специалиста по кибербезопасности, в кибервойне участвуют гораздо больше группировок, но соотношение сил явно в пользу Украины.