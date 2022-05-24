Anonymus зламали російських хакерів Killnet, які оголосили кібервійну Україні

У мережу "злили" адреси-електронної пошти та паролі, які нібито використовували кіберфахівці з РФ.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Спільнота Anonymous заявила про злом російських хакерів із групи Killnet, які діяли проти України та її закордонних партнерів. Таке повідомлення з'явилося у Twitter.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Діджитал" в Facebook Підписатись

Представники Anonymous стверджують, що зламали та розмістили у відкритому доступі адреси електронної пошти та паролі учасників Killnet, щоб розкрити їхні особи та завадити їхній діяльності. Насамперед у дампі SQL-таблиці, створеної 23 березня 2022 року, вказані онлайн-ресурси, ймовірно, цілі Killnet, серед них є й українські, наприклад сайт Одеської міської ради, Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також "Правого сектору".

Нижче можна помітити список зі 146 позицій, імовірно, з персональними даними хакерів Killnet. Варто зазначити, що в деяких випадках паролі практично повторюють імена користувачів, що дуже ризиковано з погляду кібербезпеки. Фокус перевірив кілька "злитих" комбінацій, спробувавши увійти з їх допомогою в акаунти електронної пошти, проте дані визнали неправильними. Проте хакери могли змінити паролі після компрометації.

Один із користувачів звірив таблицю з базою даних, яку нещодавно викрали в сервісу компанії "Яндекс" із доставки їжі та повідомив про результат у коментарях у Twitter. Знайшовся один збіг: хтось Володимир Демидов із Магнітогорська (місто в Челябінській області Росії), вказана його адреса та номер мобільного телефону. Інший коментатор пише, що зумів за допомогою розкритих даних увійти в акаунти в соціальній мережі Facebook.

"Судячи з їхніх облікових записів у Facebook, які також використовують ті самі адреси електронної пошти та паролі, багато з них — діти/підлітки, можливо, їм близько 20 років", — написав він.

[ + – ] Дані користувача, "злиті" з "Яндекс.Їжі" Фото: Скриншот

Самі ж хакери Killnet у своєму Телеграм-каналі стверджують, що Anonymous опублікували фейкові дані. За три місяці роботи було близько 10 тисяч спроб розкрити їхні особи, але вони нібито провалилися.

18 травня Killnet оголосили кібервійну 10 країнам, включаючи Україну. Російські хакери пообіцяли "ліквідувати" уряди та всі хакерські угруповання, які виступлять проти них.

21 травня Anonymous прийняли виклик і оголосили війну у відповідь. В одній із афілійованих Twitter-спільнот з'явилося повідомлення про злом сайту Killnet — зараз сервіс REG.RU повідомляє, що такий домен зареєстрований, проте сам ресурс не відкривається.

Раніше експерт Cyberknow з'ясував, які хакери борються за Україну та за РФ у кібервійні. Крім Anonymous, українців підтримують 45 урядових і незалежних груп із різних країн, тоді як Росію — 26 груп. За словами фахівця з кібербезпеки, у кібервійні беруть участь набагато більше угруповань, але співвідношення сил явно на користь України.