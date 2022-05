Перша світова кібервійна: стало відомо, які хакери борються за Україну та за РФ

Попри підготовку, російські спецслужби так і не отримали переваги, поступаючись українським хактивістам та їхнім закордонним союзникам.

Інтернет-дослідник Cyberknow вивчив розставлення сил у кібервійні між Росією та Україною. На сайті Medium він оприлюднив список угруповань хакерів, що здійснюють атаки.

За інформацією Cyberknow, станом на 1 травня в кібервійні брали участь 74 групи:

46 проукраїнських

26 проросійських

2 невідомі (UNK)

За даними Cyberknow, на боці України діють команди, які базуються в Польщі, Грузії, Румунії, Туреччині та Білорусі, а Росію підтримують лише самі росіяни та 1 команда з Білорусі. Варто зазначити, що розташування більшості хакерів залишається невідомим, водночас значну частину гравців асоціюють із групою Anonymous.

Аналітик нарахував в Україні 2 урядові групи: Internet Forces of Ukraine та IT Army of Ukraine, а в Росії — 6. Ще 2 команди, MustangPanda APT та Curious George APT, асоціюють із Китаєм, але невідомо, кого саме вони підтримують.

Зведена таблиця Cyberknow про воюючих хакерських угруповань

"Натрапив на 7 нових проросійських груп, схоже, всі вони спеціалізуються на DDoS-атаках і координують дії в Telegram, — деякі зовсім нові, інші з кінця березня. Проукраїнські групи, як і раніше, становлять найбільшу кількість, здебільшого це пов'язано з активною участю Anonymous та їхньою величезною підтримкою”, — написав Cyberknow.

Український експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун у Facebook назвав аналіз неповним. На його думку, з обох боків діє набагато більше урядових груп, хоча співвідношення 2 до 6 виглядає правдоподібним. Костянтин зазначив, що в таблиці не вказані відомі російські проурядові угруповання Cozy Bear/APT29, Turla, Berserk, Conti та FreeCivillian, останні пов'язані з витоком даних українців, зафіксованим у лютому 2022 року.

"Особисто мені відомі щонайменше ще два десятки суто українських груп, які не вказані в таблиці. Одинадцять із них налічують у своєму складі сукупно не менш як 100 тисяч учасників. Це, крім зазначених дослідником "Інтернет-військ України", — 150 тисяч учасників та "IT Army of Ukraine" — 280 тисяч. Але загалом аналітику від CyberKnow можна розглядати як таку, що показує загальний тренд і дає "широке" уявлення про приблизний розклад сил на кіберарені. І він однозначно на користь України", — підкреслив Корсун.

Експерт звернув увагу, що за даними Cyberknow, українські хакери влаштовують здебільшого DDoS-атаки та проводять психологічні операції, тоді як російські спеціалізуються на зламах та знищенні даних. Ця статистика свідчить про волонтерський підхід з боку України та вузькоспрямованіший — з боку Росії. За словами фахівця, росіяни роками готувалися до повномасштабної кібервійни, вербуючи хакерів, навчаючи співробітників спецслужб, виділяючи великі гроші на ботоферми, впроваджуючи свої "віруси" та "закладки" практично у всі ресурси держорганів України, але все одно поступаються перед натиском українців.

"Попри це, станом на початок травня 2022 року, на боці України — значна перевага, як у кількості залучених фахівців та ступеня їх мотивації, так і в безпрецедентній міжнародній професійній підтримці. Сотні тисяч різних українських IT-фахівців самоорганізувалися в десятки груп, кожна з яких діє на свій розсуд без будь-якого керівництва та координації. Їхній "власний розсуд" настільки потужний, що змушує "сильного" агресора переходити в глуху оборону, втрачаючи ініціативу і не маючи достатньо часу та ресурсів для адекватних контратак", — додав Костянтин Корсун.

Раніше представник Національного інституту стратегічних досліджень Дмитро Дубов розповів, як Росія веде кібервійну проти України та чому програє. За його словами, після початку наземного вторгнення російські хакери не змогли завдати великої шкоди українській інфраструктурі.