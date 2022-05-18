Російські хакери Killnet оголосили кібервійну 10 країнам: чому в них нічого не вийде
Зловмисники з РФ не впораються з переважальними силами "противників" — кіберфахівцями із США, Великобританії та НАТО.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
Російське хакерське угруповання Killnet оголосило кібервійну урядам 10 країн, які підтримують українців. Вони розмістили відео з погрозами на своєму Telegram-каналі.
Хакери заявили, що почнуть здійснювати атаки проти США, Великобританії, Литви, Латвії, Естонії, Румунії, Німеччини, Польщі, Італії та України. За їхніми словами, вони вивчали інфраструктуру держав цих країн протягом двох місяців, і тепер готові діяти.
"Правительство этих стран будет ликвидировано. Все хакерские группировки, которые идут против нас, российский спецназ-легион совместно с Killnet придет за вами на рассвете", — зазначила група у своєму відеозверненні (орфографія збережена, — ред.).
Фахівець із кібербезпеки Костянтин Корсун на своїй сторінці у Facebook припустив: хакери з РФ не зможуть реалізувати свої погрози. Він нагадав, що Killnet до вторгнення була нікому невідомою групою, а тепер усі її досягнення полягають у DDoS-атаках урядових сайтів Італії та невдалій спробі зірвати трансляцію Євробачення.
Корсун пояснив, що в реальності Killnet має зіткнутися з командуванням кібервійськ США ARCYBER, яке має багатомільярдний бюджет, 16 тисяч висококваліфікованих співробітників, найсучасніші технології, підтримку інших урядових відомств та IT-компаній. У Великій Британії противниками Killnet будуть Національні кіберсили та Центр урядового зв'язку, на які у 2021 році сумарно виділили 5,3 млрд фунтів стерлінгів, а в Естонії доведеться повоювати з кіберцентром НАТО CCDCOE.
"Проти України кібервійна не припинялася з 2014 року, тому бутафорські погрози тут точно нікого не злякають", — заявив Костянтин Корсун. — "Можливість виконати обіцяне виглядає приблизно, наче сантехнік з якогось Омська погрожував би вбити Президента США".
У своєму Telegram-каналі хакери заперечують атаку на Євробачення, але вихваляються тим, що зламали сайт італійської поліції. Пізніше службі кібербезпеки нібито вдалося поставити "геоблок", унаслідок чого онлайн-ресурс не працює за межами Італії. Станом на 18 травня сайт поліції не відкривається користувачам України.
Раніше стало відомо, які хакери борються за Україну та за РФ у кібервійні. Українців підтримують багато хактивістів із Польщі, Грузії, Румунії, Туреччини й інших країн, а на боці росіян виступають лише вони самі та білоруси. Загалом аналітики нарахували 46 проукраїнських і 26 проросійських угруповань.
Писали також, як китайські хакери атакували Україну після вторгнення Росії. Вони розсилали співробітникам держорганів листи із шкідливою програмою для крадіжки даних із комп'ютерів.