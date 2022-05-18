Русские хакеры Killnet объявили кибервойну 10 странам: почему у них ничего не выйдет

Злоумышленники из РФ не справятся с превосходящими силами "противников" — киберспециалистами из США, Великобритании и НАТО.

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Российская хакерская группировка Killnet объявила кибервойну правительствам 10 стран, которые поддерживают украинцев. Они разместили видео с угрозами на своем Telegram-канале.

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Хакеры заявили, что начнут совершать атаки против США, Великобритании, Литвы, Латвии, Эстонии, Румынии, Германии, Польши, Италии и Украины. По их словам, они изучали инфраструктуру государств этих стран в течение двух месяцев и теперь готовы действовать.

"Правительство этих стран будет ликвидировано. Все хакерские группировки, которые идут против нас, российский спецназ-легион совместно с Killnet придет за вами на рассвете", — отметила группа в своем видеообращении (орфография сохранена, — ред.).

Специалист по кибербезопасности Константин Корсун на своей странице в Facebook предположил: хакеры из РФ не смогут реализовать свои угрозы. Он напомнил, что Killnet до вторжения была никому неизвестной группой, а теперь все ее достижения заключаются в DDoS-атаках правительственных сайтов Италии и неудачной попытке сорвать трансляцию Евровидения.

Корсун пояснил, что в реальности Killnet предстоит столкнуться с командованием кибервойск США ARCYBER, которое располагает многомиллиардным бюджетом, 16 тысячами высококвалифицированных сотрудников, самыми современными технологиями, поддержкой других правительственных ведомств и IT-компаний. В Великобритании противниками Killnet будут Национальные киберсилы и Центр правительственной связи, на которые в 2021 году суммарно выделили 5,3 млрд фунтов стерлингов, а в Эстонии придется повоевать с киберцентром НАТО CCDCOE.

"Против Украины кибервойна не прекращалась с 2014 года, поэтому бутафорские угрозы здесь точно никого не испугают", — заявил Константин Корсун. — "Возможность выполнить обещанное выглядит примерно, как если бы сантехник из какого-то Омска угрожал бы убить Президента США".

В своем Telegram-канале хакеры отрицают атаку на Евровидение, но хвастают тем, что взломали сайт итальянской полиции. Позже службе кибербезопасности якобы удалось поставить "гео блок", в результате чего онлайн-ресурс не работает за пределами Италии. По состоянию на 18 мая сайт полиции не открывается пользователям в Украине.

Ранее стало известно, какие хакеры сражаются за Украину и за РФ в кибервойне. Украинцев поддерживают многие хактивисты из Польши, Грузии, Румынии, Турции и других стран, а на стороне россиян выступают лишь они сами и белорусы. Всего аналитики насчитали 46 проукраинских и 26 пророссийских группировки.

Писали также, как китайские хакеры атаковали Украину после вторжения России. Они рассылали сотрудникам госорганов письма с вредоносной программой для кражи данных с компьютеров.