Взломали "ТАВР Медиа": в эфире радиостанций сообщили, что Зеленский в реанимации

Роботизированный голос сказал, что Владимир Зеленский находится в больнице, а его обязанности исполняет спикер парламента Руслан Стефанчук.

В эфире "Мелодия FM" и "Радіо Байрактар" прозвучало фейковое сообщение о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы находится в тяжелом состоянии в реанимации, а его обязанности временно исполняет спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. Об этом стало известно из Telegram-каналов.

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Фейковое сообщение было записано киевским блогером Монро и выложено в Telegram, однако через некоторое время сообщение удалили. Вместо него блогер опубликовал видео, где говорится, что радиостанцию "Мелодию FM" взломали.

В скором времени украинский радиохолдинг "ТАВР Медиа", которому принадлежат радиостанции Kiss FM, Radio ROKS,"Мелодія FM", "Наше Радіо", "Радіо Байрактар" и другие, подтвердила кибератаку на свои сервера. В компании пообещали устранить неполадки в ближайшее время и подчеркнули, что информации о болезни президента Украины является недостоверной.

"Сегодня была осуществлена ​​кибератака на серверы и сети радиостанций TAVR Media. Отмечаем, что ни одна информация о проблемах со здоровьем президента Украины Владимира Зеленского не соответствует действительности", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что хакеры из группировки RaHDit украли информацию у ГУР Министерства обороны Украины о сотрудниках ведомства, которые являются гражданами РФ. Представитель RaHDit сообщил, что информацию о российских гражданах, которые работали на украинскую разведку "передали туда, куда нужно".

Вооруженные силы РФ сообщили о захвате населенного пункта Северск, Донецкой области. Однако по заявлению главы Северской городской военной администрации Алексея Воробьева, эта информация недостоверная — на 18 июля город находился под контролем ВСУ.