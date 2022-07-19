Слили данные "куда надо": русские хакеры похвастались взломом ГУР Украины

Группировка утверждает, что украсть информацию у ГУР Минобороны помогли бреши в защите из-за "человеческого фактора".

Представитель хакерской группировки RaHDit заявил о передаче компетентным органам данных о гражданах России, которые помогали украинской разведке. Он рассказал подробности российскому информационному агентству "РИА Новости".

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По его словам, хакеры RaHDit получили новую информацию о сотрудниках Главного управления разведки Минобороны Украины и связанных с ним людей. Всего список насчитывает 2,5 тысячи человек, его опубликовали на сайте "НемеZида" вместе с персональными характеристиками фигурантов.

Группировка выделила из базы данных контакты граждан России и "передали туда, куда нужно". Как заявил хакер, список россиян получился обширным, а всем тем, кто связан с украинской разведкой, посоветовали добровольно сдаться властям РФ.

"Там пускай люди разбираются профессионально, специально обученные, которые профессионалы своего дела", — прокомментировал хакер.

На прошлой неделе представитель RaHDit заявил "РИА Новости", что украинские разведчики не позаботились о мерах безопасности в Интернете. "Человеческий фактор" сильно влияет на защиту информационных систем, и от ошибок не застрахованы даже спецслужбы и государственные органы, ведь везде работают люди.

"Все знают, что пароли надо менять своевременно, не ходить на неизвестные сайты, не открывать неизвестные письма, не пересылать служебную информацию на личные почтовые ящики, но это неудобно. Люди делают так, как им удобно, и поэтому такие вещи получаются", — объяснил хакер.

Ранее сооснователь ОО "Украинский Кибер Альянс" Андрей Баранович рассказал, почему не стоит бояться русских хакеров, таких как RaHDit. По его словам, RaHDit — это "косплей Миротворца", ведь группа занимается поиском и публикацией персональных данных без согласия людей. При этом большинство группировок так называемых хактивистов управляются российскими спецслужбами или разведкой.

Писали также, что на прошлой неделе русские хакеры Killnet атаковали полицию и больницы Польши. Согласно заявлению группировки, она вызвала сбой в работе кардиологических отделений в ответ на отправку вооружения в Украину.