Злили дані "куди треба": російські хакери похвалилися зломом ГУР України

Угруповання стверджує, що вкрасти інформацію у ГУР Міноборони допомогли проломи у захисті через "людський фактор".

Представник хакерського угруповання RaHDit заявив про передавання компетентним органам даних про громадян Росії, які допомагали українській розвідці. Він розповів подробиці російському інформаційному агентству "РИА Новости".

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За його словами, хакери RaHDit отримали нову інформацію про співробітників Головного управління розвідки Міноборони України та пов'язаних із ним людей. Усього список налічує 2,5 тисячі осіб, його опублікували на сайті "НемеZида" разом із персональними характеристиками фігурантів.

Угруповання виділило з бази даних контакти громадян Росії та "передали туди, куди потрібно". Як заявив хакер, список росіян вийшов широким, а всім тим, хто пов'язаний з українською розвідкою, порадили добровільно здатися владі РФ.

"Там нехай люди розбираються професійно, спеціально навчені, які професіонали своєї справи", — прокоментував хакер.

Минулого тижня представник RaHDit заявив, що українські розвідники не подбали про заходи безпеки в інтернеті. "Людський фактор" дуже впливає на захист інформаційних систем, і від помилок не застраховані навіть спецслужби та державні органи, адже скрізь працюють люди.

"Усі знають, що паролі треба міняти своєчасно, не ходити на невідомі сайти, не відкривати невідомі листи, не пересилати службову інформацію на особисті поштові скриньки, але це незручно. Люди роблять так, як їм зручно, і тому такі речі виходять", — пояснив хакер.

Раніше співзасновник ГО "Український Кібер Альянс" Андрій Баранович розповів, чому не варто боятися російських хакерів, таких як RaHDit. За його словами, RaHDit — це "косплей Миротворця", адже група займається пошуком і публікацією персональних даних без згоди людей. При цьому більшість угруповань про хактивістів керуються російськими спецслужбами або розвідкою.

Писали також, що минулого тижня російські хакери Killnet атакували поліцію та лікарні Польщі. Згідно із заявою угруповання, вона викликала збій у роботі кардіологічних відділень у відповідь на відправлення озброєння в Україну.