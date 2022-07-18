В "ЛНР" придумали фейк о захвате Северска: город контролируют ВСУ

По информации украинских военных, в Северской общине напряженная военная ситуация. Российские войска днем обстреляли соседнее село.

Российские захватчики отчитались о якобы оккупации Северска Донецкой области, но эта информация – фейк. Об этом сказал в эфире "Свободного радио" глава Северской городской военной администрации Алексей Воробьев.

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"Это все ложь. Я только оттуда – ездил развозить хлеб. Все под контролем Вооруженных сил Украины. Северск – это Украина", – сказал военный.

В Северской общине по состоянию на 18 июля напряженная военная ситуация. Войска РФ днем били по соседнему селу.

"Сегодня более-менее в Северске тихо было, а в Серебрянке были прилеты", – заявил Воробьев.

В вечерней сводке Генштаба ВСУ нет сведений об оккупации Северска.

"На Донецком направлении враг продолжает попытки наступления в направлениях городов Бахмут и Северск. Противник обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы Северска", – рассказали военные.

Оккупанты продолжают попытки наступления в направлениях Бахмута и Северска. Безуспешные штурмовые действия для улучшения тактического положения они провели по направлениям "Белогоровка – Григоровка", "Золотаревка – Верхнекаменское", "Золотаревка – Серебрянка" и "Лисичанский НПЗ – Верхнекаменское".

Северск под контролем – фейк боевиков "ЛНР"

Информацию о переходе города Северск под контроль боевиков "ЛНР" первым озвучил так называемый помощник министра внутренних дел "ЛНР" Виталий Киселев в эфире российского "Первого канала".

"Северск под нашим контролем", – отметил он.

Террористы "ЛНР" говорили о боях за Северск город еще в начале июля. Город находится в 15 километрах от Лисичанска.

[ + – ] Северск находится в 15 километрах от Лисичанска

Боевики "ЛНР" 11 июля готовились якобы к зачистке Северска и стрельбе из артиллерии по позициям Вооруженных сил Украины.

Напомним, что Генштаб ВСУ в вечерней сводке за 16 июля сообщал о сосредоточении ВС РФ на взятии Северска и Бахмута. В этом районе ВСУ фиксировали обстрелы гражданской и военной инфраструктуры.

Российские военные 7 июля ударили ракетами по центру Краматорска, снаряд повредил гостиницу и жилую многоэтажку.