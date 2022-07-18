В "ЛНР" придумали фейк о захвате Северска: город контролируют ВСУ
По информации украинских военных, в Северской общине напряженная военная ситуация. Российские войска днем обстреляли соседнее село.
Российские захватчики отчитались о якобы оккупации Северска Донецкой области, но эта информация – фейк. Об этом сказал в эфире "Свободного радио" глава Северской городской военной администрации Алексей Воробьев.
"Это все ложь. Я только оттуда – ездил развозить хлеб. Все под контролем Вооруженных сил Украины. Северск – это Украина", – сказал военный.
В Северской общине по состоянию на 18 июля напряженная военная ситуация. Войска РФ днем били по соседнему селу.
"Сегодня более-менее в Северске тихо было, а в Серебрянке были прилеты", – заявил Воробьев.
В вечерней сводке Генштаба ВСУ нет сведений об оккупации Северска.
"На Донецком направлении враг продолжает попытки наступления в направлениях городов Бахмут и Северск. Противник обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы Северска", – рассказали военные.
Оккупанты продолжают попытки наступления в направлениях Бахмута и Северска. Безуспешные штурмовые действия для улучшения тактического положения они провели по направлениям "Белогоровка – Григоровка", "Золотаревка – Верхнекаменское", "Золотаревка – Серебрянка" и "Лисичанский НПЗ – Верхнекаменское".
Северск под контролем – фейк боевиков "ЛНР"
Информацию о переходе города Северск под контроль боевиков "ЛНР" первым озвучил так называемый помощник министра внутренних дел "ЛНР" Виталий Киселев в эфире российского "Первого канала".
"Северск под нашим контролем", – отметил он.
Террористы "ЛНР" говорили о боях за Северск город еще в начале июля. Город находится в 15 километрах от Лисичанска.
Боевики "ЛНР" 11 июля готовились якобы к зачистке Северска и стрельбе из артиллерии по позициям Вооруженных сил Украины.
Напомним, что Генштаб ВСУ в вечерней сводке за 16 июля сообщал о сосредоточении ВС РФ на взятии Северска и Бахмута. В этом районе ВСУ фиксировали обстрелы гражданской и военной инфраструктуры.
Российские военные 7 июля ударили ракетами по центру Краматорска, снаряд повредил гостиницу и жилую многоэтажку.