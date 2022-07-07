Ракетный удар пришелся на центр Краматорска, есть жертвы (видео 18+)

Из опубликованных кадров последствия обстрела становится понятно, что удар пришелся в том числе по жилой многоэтажке.

7 июля российская армия нанесла ракетный удар по центру Краматорска, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По его словам, на данный момент известно об одном погибшем и шести раненых, однако эти цифры предварительные.

Кириленко отметил, что во время обстрела пострадали шесть городских построек, в том числе гостиница и жилая многоэтажка.

"Это осознанная атака на гражданских, — подчеркнул он. — Рашисты не изменяют себе и продолжают "воевать" с безоружными людьми. Так будет продолжаться, пока мы их не выгоним".

Жители дома рассказали, что погибший мужчина сидел во дворе, когда прилетела ракета.

Глава ОВА в очередной раз призвал жителей области эвакуироваться, заверив, что впоследствии они смогут вернуться домой.

"Эвакуация — это временно, а сохранить жизнь нужно прямо сейчас!", — заявил он.

Напомним, Павел Кириленко сообщал ранее, что 6 июня российские ракеты ударили по Торецку, разрушив два дома в частном секторе. В результате погибли три человека, все они — члены одной семьи.

По данным ОВА, 5 июля в Донецкой области погибло пять мирных жителей: двое в Авдеевке, по одному в Славянске, Красногоровке и в Курахово. Еще 21 человек получил ранения.

Ранее британская разведка предупреждала, что в ближайшее время российские войска сосредоточат свои силы на захвате Славянска. Сейчас они находятся в 16 км от города. Аналитики спецслужбы полагают, что бои за Славянск станут следующим ключевым сражением в битве за Донбасс.