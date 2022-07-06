Битва за Славянск станет следующим ключевым сражением на Донбассе, — британская разведка

Ныне войска РФ находятся примерно в 16 км от черты города, туда перебрасывают силы из различных группировок страны-агрессора.

Российские войска сосредоточат свои силы на захвате Славянска. Сейчас они находятся в 16 км от города. Об этом сообщается в свежем отчете британской разведки.

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Армия РФ с Восточной и Западной группировок сейчас находятся приблизительно в 16 км от Славянска. Учитывая, что город также находится под угрозой со стороны Центральной и Южной групп войск, существует реальная вероятность того, что битва за Славянск станет следующим ключевым сражением в борьбе за Донбасс.

Также в британской разведке пишут, что РФ, вероятно, продолжает укреплять свой контроль над Лисичанском и Луганщиной. На Изюмское направление враг перебросил большую часть уцелевших сил Восточной и Западной группировки войск.

За минувшую неделю ВС РФ продвинулись, вероятно, еще на 5 км по главной дороге Е40 от Изюма. Однако они сталкиваются с чрезвычайно решительным сопротивлением сил обороны Украины.

Напомним, 5 июля войска РФ осуществили массированный обстрел Славянска. В результате погибло двое мирных жителей.

Днем ранее журналисты France 24 попали под мощный обстрел Славянска в момент, когда люди стояли в очереди за водой.