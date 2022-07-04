Съемочная группа France24 попала под один из самых масштабных обстрелов Славянска (видео)

ВС РФ открыли огонь по мирному кварталу города в момент, когда люди стояли в очереди за водой.

Съемочная группа французского телеканала France24 попала под один из самых массированных артиллерийских обстрелов Славянска, который осуществляли ВС РФ. Об этом говорится в сюжете, который был опубликован на официальном Youtube-канале редакции.

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В частности, журналисты решили показать, как спасатели ГСЧС осуществляют подвоз воды жителям Славянска, и вместе с ними прибыли на грузовике в жилой квартал.

Во время общения журналистов с гражданскими ВС РФ начали обстреливать прифронтовой город из артиллерии, из-за чего съемочной группе France24 и мирным пришлось побежать в укрытие.

После того, как французские журналисты вышли из подвала многоквартирного дома, российская войска вновь открыли огонь по Славянску. Группа также засняла, как после прилета вражеских снарядов над городом поднялись столбы дыма.

[ + – ] Журналисты France24 и спасатели ГСЧС попали под обстрел в Славянске

Пресс-служба ГСЧС подтвердила, что съемочная группа France24 попала под массированный обстрел в Славянске. По данным ведомства, французские журналисты снимали репортаж о работе спасателей в прифронтовой Донецкой области.

"Под обстрел попали жители, которые пришли за водой, подвезенной спасателями, наши ребята и французские журналисты. Кадры р*шистских "прилетов" журналисты из сюжета не вырезали. Поэтому можете посмотреть, в каких условиях приходится каждый день работать спасателям Донетчины", — говорится в публикации пресс-службы ГСЧС.

[ + – ] Журналисты France24 и спасатели ГСЧС попали под обстрел в Славянске

Напомним, ранее американский Институт изучения войны ISW предупреждал, что российские войска в ближайшее время возобновят масштабное наступление на Славянск и Бахмут.

Также сообщалось, что съемочная группа Reuters попала под обстрел под Северодонецком. Автомобиль журналистов был обстрелян возле прифронтового города, в результате чего сотрудники редакции получили легкие ранения, а водитель скончался на месте ЧП.