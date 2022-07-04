Съемочная группа France24 попала под один из самых масштабных обстрелов Славянска (видео)
ВС РФ открыли огонь по мирному кварталу города в момент, когда люди стояли в очереди за водой.
Съемочная группа французского телеканала France24 попала под один из самых массированных артиллерийских обстрелов Славянска, который осуществляли ВС РФ. Об этом говорится в сюжете, который был опубликован на официальном Youtube-канале редакции.
В частности, журналисты решили показать, как спасатели ГСЧС осуществляют подвоз воды жителям Славянска, и вместе с ними прибыли на грузовике в жилой квартал.
Во время общения журналистов с гражданскими ВС РФ начали обстреливать прифронтовой город из артиллерии, из-за чего съемочной группе France24 и мирным пришлось побежать в укрытие.
После того, как французские журналисты вышли из подвала многоквартирного дома, российская войска вновь открыли огонь по Славянску. Группа также засняла, как после прилета вражеских снарядов над городом поднялись столбы дыма.
Пресс-служба ГСЧС подтвердила, что съемочная группа France24 попала под массированный обстрел в Славянске. По данным ведомства, французские журналисты снимали репортаж о работе спасателей в прифронтовой Донецкой области.
"Под обстрел попали жители, которые пришли за водой, подвезенной спасателями, наши ребята и французские журналисты. Кадры р*шистских "прилетов" журналисты из сюжета не вырезали. Поэтому можете посмотреть, в каких условиях приходится каждый день работать спасателям Донетчины", — говорится в публикации пресс-службы ГСЧС.
Напомним, ранее американский Институт изучения войны ISW предупреждал, что российские войска в ближайшее время возобновят масштабное наступление на Славянск и Бахмут.
Также сообщалось, что съемочная группа Reuters попала под обстрел под Северодонецком. Автомобиль журналистов был обстрелян возле прифронтового города, в результате чего сотрудники редакции получили легкие ранения, а водитель скончался на месте ЧП.