Знімальна група France24 потрапила під один із наймасштабніших обстрілів Слов'янська (відео)

ЗС РФ відкрили вогонь по мирних кварталах міста в момент, коли люди стояли в черзі за водою.

Знімальна група французького телеканалу France24 потрапила під один із наймасовіших артилерійських обстрілів Слов'янська, який здійснювали ЗС РФ. Про це йдеться в сюжеті, опублікованому на офіційному Youtube-каналі редакції.

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Журналісти вирішили показати, як рятувальники ДСНС здійснюють підвезення води мешканцям Слов'янська, та разом із ними прибули на вантажівці в житловий квартал.

Під час спілкування журналістів із цивільними ЗС РФ почали обстрілювати прифронтове місто з артилерії, через що знімальній групі France24 і мирним довелося побігти в укриття.

Після того, як французькі журналісти вийшли з підвалу багатоквартирного будинку, російські війська знову відкрили вогонь по Слов'янську. Група також зафільмувала, як після прильоту ворожих снарядів над містом піднялися стовпи диму.

[ + – ] Журналісти France24 та рятувальники ДСНС потрапили під обстріл у Слов'янську

Пресслужба ДСНС підтвердила, що знімальна група France24 потрапила під масований обстріл у Слов'янську. За даними відомства, французькі журналісти знімали репортаж про роботу рятувальників у прифронтовій Донецькій області.

"Під обстріл потрапили жителі, які прийшли за водою, підвезеною рятувальниками, наші хлопці та французькі журналісти. Кадри р*шистських "прильотів" журналісти з сюжету не вирізали. Тому можете подивитися, у яких умовах доводиться щодня працювати рятувальникам Донеччини", — йдеться в публікації пресслужби ДСНС.

[ + – ] Журналісти France24 та рятувальники ДСНС потрапили під обстріл у Слов'янську

Нагадаємо, раніше американський Інститут вивчення війни ISW попереджав, що російські війська найближчим часом відновлять масштабний наступ на Слов'янськ і Бахмут.

Також повідомлялося, що знімальна група Reuters потрапила під обстріл під Сєвєродонецьком. Автомобіль журналістів був обстріляний біля прифронтового міста, внаслідок чого співробітники редакції зазнали легких поранень, а водій помер на місці НП.