Знімальна група France24 потрапила під один із наймасштабніших обстрілів Слов'янська (відео)
ЗС РФ відкрили вогонь по мирних кварталах міста в момент, коли люди стояли в черзі за водою.
Знімальна група французького телеканалу France24 потрапила під один із наймасовіших артилерійських обстрілів Слов'янська, який здійснювали ЗС РФ. Про це йдеться в сюжеті, опублікованому на офіційному Youtube-каналі редакції.
Журналісти вирішили показати, як рятувальники ДСНС здійснюють підвезення води мешканцям Слов'янська, та разом із ними прибули на вантажівці в житловий квартал.
Під час спілкування журналістів із цивільними ЗС РФ почали обстрілювати прифронтове місто з артилерії, через що знімальній групі France24 і мирним довелося побігти в укриття.
Після того, як французькі журналісти вийшли з підвалу багатоквартирного будинку, російські війська знову відкрили вогонь по Слов'янську. Група також зафільмувала, як після прильоту ворожих снарядів над містом піднялися стовпи диму.
Пресслужба ДСНС підтвердила, що знімальна група France24 потрапила під масований обстріл у Слов'янську. За даними відомства, французькі журналісти знімали репортаж про роботу рятувальників у прифронтовій Донецькій області.
"Під обстріл потрапили жителі, які прийшли за водою, підвезеною рятувальниками, наші хлопці та французькі журналісти. Кадри р*шистських "прильотів" журналісти з сюжету не вирізали. Тому можете подивитися, у яких умовах доводиться щодня працювати рятувальникам Донеччини", — йдеться в публікації пресслужби ДСНС.
Нагадаємо, раніше американський Інститут вивчення війни ISW попереджав, що російські війська найближчим часом відновлять масштабний наступ на Слов'янськ і Бахмут.
Також повідомлялося, що знімальна група Reuters потрапила під обстріл під Сєвєродонецьком. Автомобіль журналістів був обстріляний біля прифронтового міста, внаслідок чого співробітники редакції зазнали легких поранень, а водій помер на місці НП.