ЗС РФ відновлять масштабний наступ на Слов'янськ та Бахмут, — ISW (фото)
Командування армії Росії, на думку аналітиків, віддасть перевагу повній окупації Донбасу після того, як ЗСУ звільнили острів Зміїний.
Підрозділи ЗС РФ відновлять масштабний наступ у напрямку Слов'янська та Бахмуту Донецької області. Про це йдеться в новому звіті американського Інституту вивчення війни ISW від 30 червня.
Аналітики не відкидають, що командування ЗС РФ віддасть перевагу повній окупації Донбасу після того, як українська армія звільнила острів Зміїний масованими ракетними та артилерійськими ударами.
У зв'язку з цим інститут ISW у своєму звіті прогнозує поновлення масштабного наступу в районі Слов'янська та Бахмута, згадуючи в цьому контексті заяву заступника голови ГУ Генштабу ЗСУ Олексія Громова про те, що окупанти мають перевагу в особовому складі та озброєнні на Бахмутському напрямку.
"Російські сили проводять операції в напрямку Соледара, що знаходиться на північний схід від Бахмута вздовж траси Т0513 Бахмут-Сіверськ. Можливо, російські сили додатково намагаються перекрити українські шляхи сполучення вздовж траси Т0513. Російські сили продовжували спроби просунутися на південний схід у бік Слов'янська від кордону Харківської та Донецької областей 30 червня. Війська РФ додатково билися в Богородичному та Краснопіллі, розташованих на північний захід від Слов'янська вздовж траси E40. Також російські сили завдали авіаудару по Тетянівці — за 20 км на північ від Слов'янська, і вдарили по цивільній інфраструктурі у самому Слов'янську, щоб створити умови для подальшого наступу на місто", — йдеться у звіті ISW.
Нагадаємо, 1 липня в ранковому зведенні Генштаб ЗСУ попереджав, що ЗС РФ намагаються повністю захопити Луганську область та встановити контроль над ділянкою траси Лисичанськ-Бахмут.
Про можливий наступ росіян на Харків та Слов'янськ також попереджав президент України Володимир Зеленський. За його словами, військове командування ЗС РФ зараз займається пошуком резервних сил для здійснення штурмових дій у напрямку двох великих міст.