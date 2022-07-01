ЗС РФ відновлять масштабний наступ на Слов'янськ та Бахмут, — ISW (фото)

Командування армії Росії, на думку аналітиків, віддасть перевагу повній окупації Донбасу після того, як ЗСУ звільнили острів Зміїний.

Підрозділи ЗС РФ відновлять масштабний наступ у напрямку Слов'янська та Бахмуту Донецької області. Про це йдеться в новому звіті американського Інституту вивчення війни ISW від 30 червня.

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Аналітики не відкидають, що командування ЗС РФ віддасть перевагу повній окупації Донбасу після того, як українська армія звільнила острів Зміїний масованими ракетними та артилерійськими ударами.

У зв'язку з цим інститут ISW у своєму звіті прогнозує поновлення масштабного наступу в районі Слов'янська та Бахмута, згадуючи в цьому контексті заяву заступника голови ГУ Генштабу ЗСУ Олексія Громова про те, що окупанти мають перевагу в особовому складі та озброєнні на Бахмутському напрямку.

"Російські сили проводять операції в напрямку Соледара, що знаходиться на північний схід від Бахмута вздовж траси Т0513 Бахмут-Сіверськ. Можливо, російські сили додатково намагаються перекрити українські шляхи сполучення вздовж траси Т0513. Російські сили продовжували спроби просунутися на південний схід у бік Слов'янська від кордону Харківської та Донецької областей 30 червня. Війська РФ додатково билися в Богородичному та Краснопіллі, розташованих на північний захід від Слов'янська вздовж траси E40. Також російські сили завдали авіаудару по Тетянівці — за 20 км на північ від Слов'янська, і вдарили по цивільній інфраструктурі у самому Слов'янську, щоб створити умови для подальшого наступу на місто", — йдеться у звіті ISW.

[ + – ] ЗС РФ відновлять масштабний наступ на Слов'янськ та Бахмут

Нагадаємо, 1 липня в ранковому зведенні Генштаб ЗСУ попереджав, що ЗС РФ намагаються повністю захопити Луганську область та встановити контроль над ділянкою траси Лисичанськ-Бахмут.

Про можливий наступ росіян на Харків та Слов'янськ також попереджав президент України Володимир Зеленський. За його словами, військове командування ЗС РФ зараз займається пошуком резервних сил для здійснення штурмових дій у напрямку двох великих міст.