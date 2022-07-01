ВС РФ возобновят масштабное наступление на Славянск и Бахмут, — ISW (фото)
Командование армии России, по мнению аналитиков, отдаст предпочтение полной оккупации Донбасса после того, как ВСУ освободили остров Змеиный.
Подразделения ВС РФ возобновят масштабное наступление в направлении Славянска и Бахмута Донецкой области. Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны ISW от 30 июня.
Аналитики не исключают, что командование ВС РФ отдаст предпочтение полной оккупации Донбасса после того, как украинская армия освободила остров Змеиный массированными ракетными и артиллерийскими ударами.
В связи с этим, институт ISW в своем отчете прогнозирует возобновление масштабного наступления в районе Славянска и Бахмута, упоминая в этом контексте заявление замглавы ГУ Генштаба ВСУ Алексея Громова о том, что оккупанты имеют превосходство в личном составе и вооружении на Бахмутском направлении.
"Российские силы проводят операции в направлении Соледара, который находится к северо-востоку от Бахмута вдоль трассы Т0513 Бахмут-Северск. Возможно, российские силы дополнительно пытаются перекрыть украинские пути сообщения вдоль трассы Т0513. Российские силы продолжали попытки продвинуться на юго-восток в сторону Славянска от границы Харьковской и Донецкой областей 30 июня. Войска РФ дополнительно сражались в Богородичном и Краснополье, расположенных к северо-западу от Славянска вдоль трассы E40. Также российские силы нанесли авиаудар по Татьяновке — в 20 км к северу от Славянска, и осуществили удар по гражданской инфраструктуре в самом Славянске, чтобы создать условия для дальнейшего наступления на город", — говорится в отчете ISW.
Напомним, 1 июля в утренней сводке Генштаб ВСУ предупреждал, что ВС РФ пытаются полностью захватить Луганскую область и установить контроль над участком трассы Лисичанск-Бахмут.
О возможном наступлении россиян на Харьков и Славянск также предупреждал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, военное командование ВС РФ сейчас занимается поиском резервных сил для осуществления штурмовых действий в направлении двух крупных городов.