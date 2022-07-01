ВС РФ возобновят масштабное наступление на Славянск и Бахмут, — ISW (фото)

Командование армии России, по мнению аналитиков, отдаст предпочтение полной оккупации Донбасса после того, как ВСУ освободили остров Змеиный.

Подразделения ВС РФ возобновят масштабное наступление в направлении Славянска и Бахмута Донецкой области. Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны ISW от 30 июня.

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Аналитики не исключают, что командование ВС РФ отдаст предпочтение полной оккупации Донбасса после того, как украинская армия освободила остров Змеиный массированными ракетными и артиллерийскими ударами.

В связи с этим, институт ISW в своем отчете прогнозирует возобновление масштабного наступления в районе Славянска и Бахмута, упоминая в этом контексте заявление замглавы ГУ Генштаба ВСУ Алексея Громова о том, что оккупанты имеют превосходство в личном составе и вооружении на Бахмутском направлении.

"Российские силы проводят операции в направлении Соледара, который находится к северо-востоку от Бахмута вдоль трассы Т0513 Бахмут-Северск. Возможно, российские силы дополнительно пытаются перекрыть украинские пути сообщения вдоль трассы Т0513. Российские силы продолжали попытки продвинуться на юго-восток в сторону Славянска от границы Харьковской и Донецкой областей 30 июня. Войска РФ дополнительно сражались в Богородичном и Краснополье, расположенных к северо-западу от Славянска вдоль трассы E40. Также российские силы нанесли авиаудар по Татьяновке — в 20 км к северу от Славянска, и осуществили удар по гражданской инфраструктуре в самом Славянске, чтобы создать условия для дальнейшего наступления на город", — говорится в отчете ISW.

[ + – ] ВС РФ возобновят масштабное наступление на Славянск и Бахмут

Напомним, 1 июля в утренней сводке Генштаб ВСУ предупреждал, что ВС РФ пытаются полностью захватить Луганскую область и установить контроль над участком трассы Лисичанск-Бахмут.

О возможном наступлении россиян на Харьков и Славянск также предупреждал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, военное командование ВС РФ сейчас занимается поиском резервных сил для осуществления штурмовых действий в направлении двух крупных городов.