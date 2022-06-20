Армия РФ пытается найти силы для наступления на Харьков и Славянск, — Зеленский

По словам президента, именно для остановки агрессора и сохранения жизни людей Украине нужно передавать современное оружие.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на Форуме глобальной политики Института международных политических студий заявил, что российская армия хочет снова атаковать Харьков.

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По словам украинского президента, армия РФ пытается собрать силы для повторного штурма города.

"Сейчас армия России пытается найти силы, чтобы снова атаковать Харьков. Мы его деоккупировали, этот регион. А они опять хотят, и мы это видим. А там — полтора миллиона жителей. Постоянно бомбят Николаев, а там почти полмиллиона жителей. Хотят захватить и полностью разрушить Славянск — там до войны было сто тысяч жителей", — заявил президент.

Зеленский также добавил, что именно для защиты людей и остановки врага Украине нужно современное оружие. Нужно, чтобы оно обладало большим потенциалом, чем у ВС РФ. Также президент добавил, что мощное оружие — это еще и вопрос жизни людей.

Сегодня мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что областной центр находится под обстрелами с самого утра.

Напомним, 20 июня президент Зеленский тайно посетил Лисичанск. По словам нардепа Безуглой, он прибыл туда, чтобы своими глазами увидеть ситуацию на передовой.

14 июня Генштаб докладывал о создании ВС РФ подспорья для наступления на Славянск.