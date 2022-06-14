Войска РФ создают подспорье для наступления на Славянск, захватывают Богородичное, — Генштаб

По данным наших военных, в Черном море россияне разместили пять платформ для крылатых ракет "Калибр". Побережье реки Ингулец заминировано от Давыдова Брода до Калиновского.

Генштаб ВСУ представил сводку к началу 111 суток героического противостояния Украинского народа военному вторжению России. Продолжается наступление российских войск на востоке Украины, ракетные и авиаудары по инфраструктурным объектам Украины. Об этом сообщается на странице Генштаба в Facebook.

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На Северском направлении ВС РФ усилили свою группировку двумя БТГ из состава воздушно-десантных войск.

ВС РФ усилили свою группировку двумя БТГ из состава воздушно-десантных войск. В приграничных районах Сумской и Черниговской областей позиции Сил обороны подверглись артобстрелу. В районе населенного пункта Середина Буда Сумской области был замечен вражеский беспилотник.

позиции Сил обороны подверглись артобстрелу. В районе населенного пункта Середина Буда Сумской области был замечен вражеский беспилотник. На Харьковском направлении ВС РФ пытаются не пустить Силы обороны к границе. В районах населенных пунктов Байрак, Дементиевка, Рубежное и Русская Лозовая враг применил авиацию.

ВС РФ пытаются не пустить Силы обороны к границе. В районах населенных пунктов Байрак, Дементиевка, Рубежное и Русская Лозовая враг применил авиацию. На Славянском направлении оккупанты пытаются полностью взять под контроль населенный пункт Богородичное и создать плацдарм для наступления на Славянск.

оккупанты пытаются полностью взять под контроль населенный пункт Богородичное и создать плацдарм для наступления на Славянск. Вблизи Дубровного, Карнауховки, Новой Дмитровки и Вернополья применяется артиллерия.

применяется артиллерия. На Лиманском направлении оккупанты перегруппировываются для дальнейшего наступления в направлении Лиман — Райгородок и Ямполь — Северск.

оккупанты перегруппировываются для дальнейшего наступления в направлении Лиман — Райгородок и Ямполь — Северск. На Северодонецком направлении россияне усилились двумя БТГ в районе Кременной и Рубежного.

россияне усилились двумя БТГ в районе Кременной и Рубежного. Продолжается штурм Северодонецка , ВС РФ пытаются закрепиться в центре города.

, ВС РФ пытаются закрепиться в центре города. Бахмутское направление . Позиции ВСУ были обстреляны в районе Возрождения, Новолуганска и Бахмута. Здесь у россиян — частичные успехи, враг пытается закрепиться в селе Возрождение. Продолжает штурмовые действия в направлении Возрождение — Вершина.

. Позиции ВСУ были обстреляны в районе Возрождения, Новолуганска и Бахмута. Здесь у россиян — частичные успехи, враг пытается закрепиться в селе Возрождение. Продолжает штурмовые действия в направлении Возрождение — Вершина. На Южнобужском направлении оккупанты пытаются удерживать занятые рубежи и остановить контрнаступление ВСУ.

оккупанты пытаются удерживать занятые рубежи и остановить контрнаступление ВСУ. На Криворожском направлении россияне заминировали побережье реки Ингулец от Давыдова Брода до Калиновского.

россияне заминировали побережье реки Ингулец от Давыдова Брода до Калиновского. На Николаевском направлении , в районах населенных пунктов Станислав, Томина Балка и Опытного Херсонской области вражеские войска развернули две реактивные батареи и одну батарею ствольной артиллерии.

, в районах населенных пунктов Станислав, Томина Балка и Опытного Херсонской области вражеские войска развернули две реактивные батареи и одну батарею ствольной артиллерии. Черное море. В море находятся пять носителей крылатых ракет "Калибр".

Ранее Фокус сообщал, что в своем обращении президент Украины Владимир Зеленский заявил об освобождении части общин Херсонской области и о том, что наступление ВС РФ на юге остановлено. Вместе с тем, угроза для ряда городов сохраняется.