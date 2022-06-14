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Войска РФ создают подспорье для наступления на Славянск, захватывают Богородичное, — Генштаб
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По данным наших военных, в Черном море россияне разместили пять платформ для крылатых ракет "Калибр". Побережье реки Ингулец заминировано от Давыдова Брода до Калиновского.
Генштаб ВСУ представил сводку к началу 111 суток героического противостояния Украинского народа военному вторжению России. Продолжается наступление российских войск на востоке Украины, ракетные и авиаудары по инфраструктурным объектам Украины. Об этом сообщается на странице Генштаба в Facebook.
- На Северском направлении ВС РФ усилили свою группировку двумя БТГ из состава воздушно-десантных войск.
- В приграничных районах Сумской и Черниговской областей позиции Сил обороны подверглись артобстрелу. В районе населенного пункта Середина Буда Сумской области был замечен вражеский беспилотник.
- На Харьковском направлении ВС РФ пытаются не пустить Силы обороны к границе. В районах населенных пунктов Байрак, Дементиевка, Рубежное и Русская Лозовая враг применил авиацию.
- На Славянском направлении оккупанты пытаются полностью взять под контроль населенный пункт Богородичное и создать плацдарм для наступления на Славянск.
- Вблизи Дубровного, Карнауховки, Новой Дмитровки и Вернополья применяется артиллерия.
- На Лиманском направлении оккупанты перегруппировываются для дальнейшего наступления в направлении Лиман — Райгородок и Ямполь — Северск.
- На Северодонецком направлении россияне усилились двумя БТГ в районе Кременной и Рубежного.
- Продолжается штурм Северодонецка, ВС РФ пытаются закрепиться в центре города.
- Бахмутское направление. Позиции ВСУ были обстреляны в районе Возрождения, Новолуганска и Бахмута. Здесь у россиян — частичные успехи, враг пытается закрепиться в селе Возрождение. Продолжает штурмовые действия в направлении Возрождение — Вершина.
- На Южнобужском направлении оккупанты пытаются удерживать занятые рубежи и остановить контрнаступление ВСУ.
- На Криворожском направлении россияне заминировали побережье реки Ингулец от Давыдова Брода до Калиновского.
- На Николаевском направлении, в районах населенных пунктов Станислав, Томина Балка и Опытного Херсонской области вражеские войска развернули две реактивные батареи и одну батарею ствольной артиллерии.
- Черное море. В море находятся пять носителей крылатых ракет "Калибр".
Ранее Фокус сообщал, что в своем обращении президент Украины Владимир Зеленский заявил об освобождении части общин Херсонской области и о том, что наступление ВС РФ на юге остановлено. Вместе с тем, угроза для ряда городов сохраняется.