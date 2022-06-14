Війська РФ створюють підмогу для наступу на Слов'янськ, захоплюють Богородичне, — Генштаб

Також, за даними наших військових, у Чорному морі росіяни розмістили п'ять платформ для крилатих ракет "Калібр". Узбережжя річки Інгулець заміноване від Давидова Брода до Калиновського.

Генштаб ЗСУ представив зведення на початок 111 діб героїчного протистояння Українського народу військовому вторгненню Росії. Продовжується наступ російських військ на сході України, ракетні й авіаудари по інфраструктурних об'єктах України. Про це повідомляється на сторінці Генштабу у Facebook.

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На Сіверському напрямку ЗС РФ посилили своє угруповання двома БТГ зі складу повітрянодесантних військ.

ЗС РФ посилили своє угруповання двома БТГ зі складу повітрянодесантних військ. У прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей позиції Сил оборони зазнали артобстрілу. У районі населеного пункту Середина Буда Сумської області було помічено ворожий безпілотник.

позиції Сил оборони зазнали артобстрілу. У районі населеного пункту Середина Буда Сумської області було помічено ворожий безпілотник. На Харківському напрямку ЗС РФ намагається не пустити Сили оборони до кордону. У районах населених пунктів Байрак, Дементіївка, Рубіжне та Руська Лозова ворог застосував авіацію.

ЗС РФ намагається не пустити Сили оборони до кордону. У районах населених пунктів Байрак, Дементіївка, Рубіжне та Руська Лозова ворог застосував авіацію. На Слов'янському напрямку окупанти намагаються повністю взяти під контроль населений пункт Богородичне та створити плацдарм для наступу на Слов'янськ.

окупанти намагаються повністю взяти під контроль населений пункт Богородичне та створити плацдарм для наступу на Слов'янськ. Поблизу Дубровного, Карнаухівки, Нової Дмитрівки та Вірнопілля застосовується артилерія.

застосовується артилерія. На Лиманському напрямі окупанти перегруповуються для подальшого наступу у напрямку Лиман — Райгородок і Ямпіль — Сіверськ.

окупанти перегруповуються для подальшого наступу у напрямку Лиман — Райгородок і Ямпіль — Сіверськ. На Сєвєродонецькому напрямку росіяни посилилися двома БТГ у районі Кремінної та Рубіжного.

росіяни посилилися двома БТГ у районі Кремінної та Рубіжного. Продовжується штурм Сєвєродонецька , ЗС РФ намагаються закріпитися у центрі міста.

, ЗС РФ намагаються закріпитися у центрі міста. Бахмутський напрямок . Позиції ЗСУ були обстріляні в районі Відродження, Новолуганська та Бахмута. Тут росіяни мають часткові успіхи, ворог намагається закріпитися в селі Відродження. Продовжує штурмові дії у напрямку Відродження – Вершина.

. Позиції ЗСУ були обстріляні в районі Відродження, Новолуганська та Бахмута. Тут росіяни мають часткові успіхи, ворог намагається закріпитися в селі Відродження. Продовжує штурмові дії у напрямку Відродження – Вершина. На Південнобузькому напрямку окупанти намагаються утримувати зайняті рубежі та зупинити контрнаступ ЗСУ.

окупанти намагаються утримувати зайняті рубежі та зупинити контрнаступ ЗСУ. На Криворізькому напрямку росіяни замінували узбережжя річки Інгулець від Давидова Брода до Калиновського.

росіяни замінували узбережжя річки Інгулець від Давидова Брода до Калиновського. На Миколаївському напрямку , в районах населених пунктів Станіслав, Томіна Балка та Опинтого Херсонської області ворожі війська розгорнули дві реактивні батареї та одну батарею ствольної артилерії.

, в районах населених пунктів Станіслав, Томіна Балка та Опинтого Херсонської області ворожі війська розгорнули дві реактивні батареї та одну батарею ствольної артилерії. Чорне море. У морі є п'ять носіїв крилатих ракет "Калібр".

Раніше Фокус повідомляв, що у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський заявив про звільнення частини громад Херсонської області та про те, що наступ ЗС РФ на півдні зупинено. Водночас загроза для низки міст зберігається.