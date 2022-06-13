"Звільнено частину громад Херсонщини," — Зеленський (відео)

У новому зверненні президент запевнив, що наступ окупантів на півдні України зупинено. Однак загроза для Миколаєва, Запоріжжя та Дніпропетровщини залишається.

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У своєму вечірньому відеозверненні до співгромадян президент Зеленський сказав, що було звільнено частину громад на Херсонщині.

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"Зупинений наступ окупантів на півдні України. Так, вони досі хочуть зруйнувати і Миколаїв, і Запоріжжя, і міста Дніпропетровщини… Одеса залишається мішенню для російського флоту. Але вже були зірвані десятки спроб російської армії саме на півдні. Завдяки контрнаступу вже звільнено частину громад на Херсонщині," — зазначає у відеоролику Зеленський.

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Раніше ми писали, що на Херсонщині було звільнено три села. Це вдалося завдяки контрнаступу ЗСУ, які продовжують просуватися в бік Херсону.

Раніше Фокус писав, що українські військові відкинули армію РФ від Кривого Рогу. За даними голови ОВА Олександра Вілкула, російські війська вдалося відкинути на 40-60 км, завдяки чому лінія зіткнення перейшла до Херсонської області.