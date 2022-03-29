Українські військові відкинули армію РФ від Кривого Рогу на 40-60 км (відео)
За словами Олександра Вілкула, лінія зіткнення просунулась з кордону Дніпропетровської області, до Херсонського.
Збройні сили України відкинули російські війська від Кривого Рогу на 40-60 км. Лінія зіткнення перейшла до Херсонської області. Про це заявив голова ОВА Олександр Вілкул.
За словами Вілкула, ворога не лише зупинено в усіх напрямках, а й відкинуто назад. Немає позицій ЗС РФ, ближче ніж за 40 км від Кривого Рогу. Наразі лінія зіткнення проходить не за межами Дніпропетровської області, а в Херсонській області. Там було звільнено ще кілька сіл.
"Наша стратегія — тримати ворога далеко", — наголосив Вілкул.
Додамо, що найближчий тимчасово окупований населений пункт це Зеленодольськ, що знаходиться приблизно за 40 км від Кривого Рогу.Важливо
Глава ОВА також додав, що українські військові не лише відкинули назад ворога, але й захопили ворожу техніку, яка буде використана для оборони міста. Натомість в окремих районах Кривого Рогу продовжують робити оборонні споруди.
Нагадаємо, ЗСУ перейшли в контрнаступ за трьома фронтами, проте найбільш загрозливою ситуація виглядає в зоні ООС.
За даними Генштабу, ЗСУ відбили 7 атак ЗС РФ у зоні ООС.