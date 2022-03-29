Українські військові відкинули армію РФ від Кривого Рогу на 40-60 км (відео)

За словами Олександра Вілкула, лінія зіткнення просунулась з кордону Дніпропетровської області, до Херсонського.

Збройні сили України відкинули російські війська від Кривого Рогу на 40-60 км. Лінія зіткнення перейшла до Херсонської області. Про це заявив голова ОВА Олександр Вілкул.

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За словами Вілкула, ворога не лише зупинено в усіх напрямках, а й відкинуто назад. Немає позицій ЗС РФ, ближче ніж за 40 км від Кривого Рогу. Наразі лінія зіткнення проходить не за межами Дніпропетровської області, а в Херсонській області. Там було звільнено ще кілька сіл.

"Наша стратегія — тримати ворога далеко", — наголосив Вілкул.

Додамо, що найближчий тимчасово окупований населений пункт це Зеленодольськ, що знаходиться приблизно за 40 км від Кривого Рогу.

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Глава ОВА також додав, що українські військові не лише відкинули назад ворога, але й захопили ворожу техніку, яка буде використана для оборони міста. Натомість в окремих районах Кривого Рогу продовжують робити оборонні споруди.

Нагадаємо, ЗСУ перейшли в контрнаступ за трьома фронтами, проте найбільш загрозливою ситуація виглядає в зоні ООС.

За даними Генштабу, ЗСУ відбили 7 атак ЗС РФ у зоні ООС.