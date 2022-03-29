Українські солдати в Донецькій та Луганській областях відбили 7 атак супротивника, — Генштаб ЗСУ

Минулої доби бійці ЗСУ знищили 12 російських танків і 17 повітряних цілей противника.

Угруповання Збройних Сил України стійко ведуть оборонні дії у всіх напрямках. Основні бої за минулу добу пройшли в Донецькій та Луганській областях. Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, 28 березня українські військові відбили 7 атак ворога, знищивши при цьому 12 танків, 10 машин бойової піхоти та 3 одиниці мототехніки.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Захисники ВПС ЗСУ за попередню добу збили 17 повітряних цілей — 8 літаків, 3 вертольоти, 4 БПЛА різних типів та 2 крилаті ракети. Літаки ВПС завдали ракетних та бомбових ударів по місцях скупчення техніки та робочої сили ЗС РФ. Втрати російських окупантів з'ясовуються.

ЗСУ успішно стримують супротивника на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямах, а в деяких районах українські війська проводять успішні контрнаступи.

ЗС Росії продовжують завдавати ракетних і бомбових ударів, намагаючись повністю знищити військову інфраструктуру. Ворог зосередив вогонь на складах зберігання паливно-мастильних матеріалів, щоб ускладнити логістику та створити умови для гуманітарної кризи.

Крім того, Генштаб ЗСУ повідомляє, що, порушуючи вимоги Міжнародного гуманітарного права в деяких тимчасово окупованих населених пунктах Київської, Запорізької, Чернігівської, Херсонської та Харківської областей, російські окупанти продовжують обстрілювати житлові будинки, брати в заручники і викрадати мирних жителів та займатися мародерством.

Раніше повідомлялося, що солдати ЗС РФ продовжують захоплювати територію Маріуполя. Як повідомив Генштаб ЗСУ 28 березня, війська РФ просуваються до центру міста, завдаючи вогневого ураження по позиціях українських військ.

Війська РФ продовжують нарощувати війська навколо Києва. Проте, за даними Генштабу ЗСУ, росіянам не вдається зайняти ключові позиції, з яких вони могли б атакувати або оточити Київ.