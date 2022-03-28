Росія продовжує нарощувати війська навколо Києва та готуватися до атаки, — Генштаб

За інформацією військових, наші бійці продовжують оборонні операції, а також успішно проводять контратаки в деяких напрямках.

Попри заяви чиновників Міністерства оборони та Генштабу Росії про зміни в планах та пріоритетах стосовно війни в Україні, ворог продовжує нарощувати війська навколо Києва. Російські військові продовжують невдалі спроби зайняти позиції, з яких вони могли б атакувати чи оточити Київ. Про це повідомляє Генеральний штаб України у Facebook.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Українські військові продовжують проводити оборонні операції та здійснювати успішні контратаки на деяких ділянках.

Ситуація в зоні ООС та Маріуполі

Підрозділи Збройних Сил України продовжують контролювати та захищати Маріуполь. Українські бійці стримують розвиток наступу російських військових на інших напрямках завдяки тому, що тримають позиції міста. Ворог зосередився на тому, щоби захопити територію до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей.

Перегрупування військ Росії

За інформацією Генштабу, в Росії намагаються створити резерв та відновити боєздатність підрозділів. Відомо, що близько 150 людей із Південної Осетії перевели до Криму для подальших дій із сусідніми областями України. Також повідомляють про приховану мобілізацію населення самопроголошеної Південної Осетії для подальшого залучення у війну проти України.

Забезпечення "Порядку" на окупованих територіях

Окупантам важко справлятися із мешканцями Херсона. Місто істотно опирається, тому ворогові доводиться концентрувати все більше військових та Росгвардії, щоб тримати обласний центр під контролем. Також у Генштабі повідомляють, що в Росії продовжують набирати людей, щоб утворити "добровольчі" підрозділи для поповнення втрат. Їх залучать для забезпечення порядку на захоплених територіях. Основна вимога до кандидатів — задовільний стан здоров'я, а військовий досвід не потрібний. Крім того, до війни в Україні залучають людей із судимістю.

Нагадаємо, 28 березня повідомляли, що голова Чечні Рамзан Кадиров знаходиться в Маріуполі, російські військові планують захопити місто найближчими днями. Лідер Чечні приїхав у місто, щоб "підняти бойовий дух" військових РФ, оснастити технікою та "скоригувати та доопрацювати стратегію подальших дій на найближчі пару днів".

Генштаб України повідомляв, що російські військові відмовилися від війни проти України в районі Сум. За інформацією відомства, морально-психологічний стан ворога вкрай низький.