Військові РФ у районі Сум відмовилися брати участь у війні проти України, — Генштаб

За інформацією військових, зараз у Росії проходить підготовка та переміщення додаткових підрозділів збройних сил Росії з Владивостока та Хабаровська.

Військовослужбовці 15-го мотострілецького полку Росії відмовляються від участі у війні проти України в районі міста Суми. Зазначають, що морально-психологічний стан особового складу російських військових є вкрай низьким. Про це повідомив Генеральний штаб України у Facebook.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Повідомляють, що в районі Сум ворожі війська не проводили активних бойових дій. Російські військові продовжують перегруповувати свої сили та виводять їх на територію РФ для відновлення боєздатності після отриманих травм.

За інформацією Генштабу, зараз триває підготовка та переміщення додаткових підрозділів збройних сил Росії для війни в Україні. Відомо, що заплановано відправку військової техніки та 150 військовослужбовців зі складу 155-ї окремої бригади морської піхоти тихоокеанського флоту, що знаходиться у Владивостоці. Крім того, сформовано підрозділ 14-ї окремої бригади спеціального призначення Східного військового округу в Хабаровську. У відомстві заявили, що вони мають вирушити на територію України у травні.

Нагадаємо, 28 березня в Генштабі повідомили, що російські військові просуваються в центр оточеного Маріуполя. Згідно з прогнозом американського Інституту вивчення війни, ворожим військам вдасться захопити місто найближчим часом.

У Головному управлінні розвідки заявили, що в Росії проводитимуть приховану мобілізацію паралельно із запланованою програмою БАРС-2021. За інформацією розвідників, призов на строкову службу стане прикриттям для мобілізації чоловіків для війни в Україні.