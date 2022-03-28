У Росії знайшли спосіб, як приховати проведення мобілізації, — розвідка

За даними ГУР Міноборони, під виглядом планової мобілізації резервістів у "БАРС" будуть набиратися люди для війни в Україні, зокрема ув'язнені.

У РФ проводитимуть приховану мобілізацію паралельно із запланованою програмою БАРС-2021 (Бойовий армійський резерв країни). Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

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За даними розвідників, прикриттям великої кількості мобілізованих стане плановий заклик на термінову службу. А сформовані підрозділи відправлять на територію України.

До мобілізації також залучать ув'язнених. Вказується, що близько 100 засуджених із колонії у Чечні "Чернокозово" вже готуються до відправлення в Україну. Усі вони були засуджені за пограбування, вбивство або розповсюдження наркотиків.

При цьому пропозиція вийти на свободу в обмін на участь у боях не дається тим, хто відбуває термін за політичними статтями "екстремізм та тероризм".

"БАРС" — це програма термінового формування армійських резервів армії РФ. Ті, хто підписав контракт, отримують зарплату на весь час дії договору. Протягом року такі особи будуть призвані на збори на 1 місяць зі збереженням робочого місця та середньої зарплати по країні. Щомісячна оплата контракту (не тимчасових зборів) становить 12% від зарплати військового.

Загалом до БАРС відправлено близько 100 тисяч людей.

Нагадаємо, в Офісі президента заявили, що в деяких регіонах РФ відбувається мобілізація.

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