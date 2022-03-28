Россия продолжает наращивать войска вокруг Киева и готовиться к атаке, — Генштаб

По информации военных, наши бойцы продолжают оборонительные операции, а также успешно проводят контратаки в некоторых направлениях.

Несмотря на заявления чиновников Министерства обороны и Генштаба России по поводу изменений в планах и приоритетах по поводу войны в Украине, враг продолжает наращивать войска вокруг Киева. Российские военные продолжают неудачные попытки занять позиции, с которых они могли бы атаковать или оцепить Киев. Об этом сообщает Генеральный Штаб Украины в Facebook.

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Украинские военные продолжают проводить оборонные операции и осуществлять успешные контратаки на некоторых участках.

Ситуация в зоне ООС и Мариуполе

Подразделения вооруженных сил Украины продолжают контролировать и защищать Мариуполь. Украинские бойцы сдерживают развитие наступления российских военных на других направлениях благодаря тому, что держат позиции города. Враг сосредоточился на том, чтобы захватить территорию до административных границ Донецкой и Луганской областей.

Перегруппировка войск России

По информации Генштаба, в России пытаются создать резерв и возобновить боеспособность подразделений. Известно, что около 150 человек из Южной Осетии перевели в Крым для дальнейших действий с соседними областями Украины. Также сообщается о скрытой мобилизации населения самопровозглашенной Южной Осетии для дальнейшего вовлечения в войну против Украины.

Обеспечение "Порядка" на оккупированных территориях

Оккупантам тяжело справляться с жителями Херсона. Город существенно сопротивляется, поэтому врагу приходиться концентрировать все больше военных и Росгвардии, чтобы держать областной центр под контролем. Также в Генштабе сообщают, что в России продолжают набирать людей, чтобы образовать "добровольческие" подразделения для восполнения потерь. Они будут привлечены для обеспечения "порядка" на захваченных территориях. Основное требование к кандидатам – удовлетворительное состояние здоровья, а военный опыт не требуется. Кроме того, к войне в Украине привлекают людей с судимостью.

Напомним, 28 марта сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров находится в Мариуполе, российские военные планируют захватить город в ближайшие дни. Лидер Чечни приехал в город, чтобы "поднять боевой дух" военных РФ, оснастить техникой и "скорректировать и доработать стратегию дальнейших действий на ближайшие пару дней".

Генштаб Украины сообщал, что российские военные отказались от войны против Украины в районе Сум. По информации ведомства, морально-психологическое состояние врага крайне низкое.