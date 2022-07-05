ВС РФ осуществили массированный обстрел Славянска, есть жертвы (видео)

Российские снаряды, по данным ОВА, попали также на территорию местного рынка, а жертвами атаки стали двое мирных жителей.

Во вторник, 5 июля, ВС РФ осуществили массированный обстрел прифронтового Славянска. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городской военно-гражданской администрации Вадим Лях.

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Массированный обстрел Славянска был осуществлен оккупантами около 14:00. Глава ВГА Вадим Лях информировал, что ВС РФ обстреливают Северный микрорайон и центральные улицы города, а также призывал граждан не выходить из убежищ до появления новой информации.

[ + – ] ВС РФ осуществили массированный обстрел Славянска

Через несколько часов руководитель военной администрации рассказал, что снаряды прилетали в несколько районов прифронтового Славянска, в том числе на территорию городского рынка.

"Размер ущерба уточняется. "Прилеты" по центру, Варшаве, Северному, Славкурору. Предварительно, один погибший и 7 раненых", — добавил Вадим Лях в своем Facebook.

Информацию о массированном обстреле Славянска также подтверждает издание "Радио Свобода". По данным корреспондента из прифронтового города, прилеты снарядов спровоцировали несколько пожаров, а в результате атаки ВС РФ погиб, по меньшей мере, один гражданский.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, в свою очередь, сообщает, что жертвами обстрела жилых районов Славянска стали двое человек.

[ + – ] ВС РФ осуществили массированный обстрел Славянска

Отметим, что 4 июля глава Славянской ВГА Вадим Лях предупреждал, что населенный пункт стал прифронтовым городом, а подразделения ВС РФ стоят в 7-10 километрах от населенного пункта. По его словам, самые ближайшие позиции российских войск расположены на направлении Лиман-Райгородок.

"Если брать в направлении Изюма, Долины – это 30 км. Если направление Святогорска – это до 20 км. Атриллерия уже бьет по городу – такая возможность у врага есть. Возможно, он будет компенсировать отсутствие наступательных действий обстрелами города, мирного населения. Но где будет главный удар, мне сложно сказать", — продолжил Вадим Лях и призвал жителей прифронтового города как можно быстрее эвакуироваться ради своей безопасности.

Напомним, 3 июля был осуществлен один из самых массированных обстрелов Славянска, в результате которого погибли, по меньшей мере, 6 человек. В результате прилета российских снарядов в городе произошло около 15 пожаров.

Также сообщалось, что журналисты французского телеканала France24 попали под один из самых массированных обстрелов Славянска. ВС РФ открыли из артиллерии огонь по жилым кварталам, когда люди стояли в очереди за питьевой водой.